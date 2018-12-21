В Бразилії президент-правопопуліст Болсонару "зміцнюватиме демократію"

Переможець президентських виборів в Бразилії Жаір Болсонару офіційно обійняв посаду глави держави. У вівторок, 1 січня, він склав присягу під час урочистого засідання парламенту країни - Національного конгресу.

Виступаючи перед конгресменами, 63-річний Болсонару запевнив, що його уряд боротиметься проти корупції та організованої злочинності. Крім того, новий президент пообіцяв дати нові стимули для розвитку бразильської економіки за допомогою скорочення бюрократичного апарату. "Присягаюся зміцнити демократію Бразилії", - сказав Болсонару, якого цитує агенція новин Reuters.

Одразу після інавгурації нового бразильського главу держави привітав через соціальну мережу Twitter президент США Дональд Трамп. Він запевнив Болсонару, що США "на його боці". Згодом Болсонару подякував Трампу, зробивши це так само через соцмережу Twitter.

Під час передвиборної кампанії Болсонару відзначився тим, що звеличував період диктатури в Бразилії (1964-1985 роки), коли силовики мордували до смерті багатьох опозиціонерів та супротивників режиму. Крім того, він неодноразово допускав образливі висловлювання у бік політичних опонентів, жінок, гомосексуалів, а також робив ксенофобські заяви.

За свою ексцентричну поведінку та погляди, які він сповідує, Болсонару дістав репутацію "бразильського Трампа". 63-річний Болсонару переміг на виборах 28 жовтня 2018 року.