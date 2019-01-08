 В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

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Новини

В Ахметова й Льовочкіна заперечують отримання даних від Манафорта

Прес-служби Ріната Ахметова й Сергія Льовочкіна стверджують, що українські бізнесмени не отримували інформації щодо президентської кампанії 2016 року у США від Пола Манафорта.

Рінат Ахметов (архівне фото)

Рінат Ахметов (архівне фото)

Український олігарх Рінат Ахметов не отримував від Пола Манафорта - екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа - інформації про президентські вибори в США у 2016 році. Про це в четвер, 10 січня, повідомило Hromadske з посиланням на речницю Ахметова.

"Рінат Ахметов ніколи не робив запитів і не отримував ніяких даних опитувань, а також іншої інформації про вибори в США 2016 року від Пола Манафорта... Будь-яка інформація про контакти між ним і Ахметовим у зв'язку з виборами в США 2016 року є брехнею і рішуче спростовується", - йдеться в заяві речниці. 

У прес-службі Сергія Льовочкіна теж спростували отримання ним інформації від Манафорта, повідомило інтернет-видання "Українська правда".

Раніше телеканал CNN повідомив, що Льовочкін і Ахметов, імовірно, отримували від Манафорта дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США.

За роки співпраці з Манафортом бізнесмени платили йому мільйони доларів, вказує видання. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму бухгалтеру, що очікує на надходження 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні. Представник Манафорта Джейсон Малоні підтвердив, що політтехнолог очікував на надходження цих коштів, однак, за словами Малоні, йшлося про старі борги, а не оплату за отримання даних соцопитувань.

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер закинув Манафорту передачу даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику, який був керівником київського офісу компанії Манафорта та якого підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Також повідомлялося, що Манафорт обговорював із Килимником "мирний план" щодо України. Його адвокати не надають деталей цього плану та зауважують, що в той час Манафорт був більше зайнятий президентською кампанією в США.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди і надав ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контакти з Килимником.

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Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN. (10.01.2019)  

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