В Афінах масова акція протесту проти нової назви Македонії

У столиці Греції Афінах відбувається масштабна акція протесту проти нової назви сусідньої Македонії. У неділю, 20 січня, в центральній столиці міста зібралися тисячі грецьких націоналістів та консерваторів. На поширених ЗМІ кадрах видно, як до передмістя Афін прибуває багато автобусів з мітингарями, повідомляє агенція новин dpa.

За даними агентства, з огляду на можливі провокації та заворушення в місті посилено заходи безпеки. До столиці стягують загони поліції. Вже зранку у центральній частині міста було зосереджено близько 1,5 тисячі правоохоронців. У поліції оцінюють можливу кількість учасників масової акції в кілька десятків тисяч. Торік подібна акція зібрала близько 140 тисяч невдоволених міждержавними домовленостями.

Нагадаємо, торік Афіни і Скоп'є підписали угоду про перейменування Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія. Це викликало бурхливі протести як в Македонії, так і в Греції. Попри спротив громадян, парламент Македонії вже ратифікував цю угоду. Наступного тижня вона виноситиметься на голосування й у грецькому парламенті.

Багато греків вважають, що македонцями мають право називатися лише жителі історичного регіону на півночі країни, а не громадяни сусідньої держави. Серед іншого в Греції є побоювання, що збереження слова "Македонія" в назві сусідньої держави руйнує грецьку національну ідентичність, а також дає сусідам підстави для територіальних зазіхань. Греки також побоюються втратити виключне право на елліністичний культурний спадок, що є предметом національної гордості.

Згідно з даними останніх соцопитувань, близько 70 відсотків греків виступають проти угоди про перейменування сусідньої держави, нагадує dpa.

Раніше саме суперечка між Грецією та Македонією щодо назви останньої заважала Скоп'є на шляху до інтеграції в ЄС та НАТО, бо Афіни постійно блокували будь-який рух у цьому напрямку.