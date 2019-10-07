В Африці на шляху до Середземного моря гине більше мігрантів, ніж в самому морі

На шляху до узбережжя Північної Африки гине більше мігрантів, ніж у Середземному морі, повідомило управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). "Ми вважаємо, щонайменше вдвічі більше людей гине на шляху до Середземного моря ніж у самому морі", - заявив спеціальний посланник UNHCR щодо Середземного моря та Лівії Вінсент Кошетель в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, яке вийшло у неділю, 3 листопада.

За його словами, кількість загиблих може бути ще більшою. "Ніхто не може сказати з упевненістю, але це трагедія", - наголосив представник UNHCR.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року по 28 жовтня цього року в Середземному морі загинуло загалом 19 005 людей. Одночасно організація наводить дані про 4663 загиблих в Північній Африці, однак визнає, що про загиблих у морі є більше офіційних даних.

У 2018 році головними причинами смертей людей на маршрутах до Середземного моря були дорожньо-транспортні пригоди, спрага, насильство, голод і хвороби, зазначає Міжнародна організація з міграції.