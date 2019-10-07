 В Африці на шляху до Середземного моря гине більше мігрантів, ніж в самому морі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Новини

В Африці на шляху до Середземного моря гине більше мігрантів, ніж в самому морі

Щонайменше вдвічі більше мігрантів гинуть в Північній Африці у спробах дістатися Середземного моря, ніж на воді, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

В Середземному морі гине менше мігрантів, ніж на шляху до нього

В Середземному морі гине менше мігрантів, ніж на шляху до нього

На шляху до узбережжя Північної Африки гине більше мігрантів, ніж у Середземному морі, повідомило управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR). "Ми вважаємо, щонайменше вдвічі більше людей гине на шляху до Середземного моря ніж у самому морі", - заявив спеціальний посланник UNHCR щодо Середземного моря та Лівії Вінсент Кошетель в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, яке вийшло у неділю, 3 листопада.

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На італійський берег зійшли 88 мігрантів, врятовані німецьким судном Alan Kurdi. Це стало можливим після згоди низки країн ЄС прийняти частину з них. (03.11.2019)

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок аварії човна з мігрантами біля італійського острова Лампедуза, пошуки зниклих безвісти тривають. Усі загиблі - жінки. (07.10.2019)

За його словами, кількість загиблих може бути ще більшою. "Ніхто не може сказати з упевненістю, але це трагедія", - наголосив представник UNHCR.

За даними Міжнародної організації з міграції, з 2014 року по 28 жовтня цього року в Середземному морі загинуло загалом 19 005 людей. Одночасно організація наводить дані про 4663 загиблих в Північній Африці, однак визнає, що про загиблих у морі є більше офіційних даних.

У 2018 році головними причинами смертей людей на маршрутах до Середземного моря були дорожньо-транспортні пригоди, спрага, насильство, голод і хвороби, зазначає Міжнародна організація з міграції.

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