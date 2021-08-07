В Афганістані таліби захопили ще дві столиці провінцій

Ще дві столиці провінцій на півночі Афганстану в неділю, 8 серпня, перейшли під контроль радикального ісламістського руху "Талібан".

Афганські військові в провінції Сарі-Пуль (фото з архіву)

Як повідомили агентству dpa два місцеві депутати, таліби після двох днів боїв захопили Сарі-Пуль - столицю однойменної провінції на півночі Афганістану. Бойовики взяли під контроль усі урядові споруди в місті, зокрема офіс губернатора та штаб-квартиру поліції. Місцеві посадовці переховуються на військовій базі за кілометр від центру Сарі-Пуля, яку таліби обстрілюють з гармат.

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Тим часом агентство AFP повідомляє про захоплення ще одної провінційної столиці - міста Кундуз в однойменній провінції. За словами місцевого кореспондента агентства, "Талібан зайняв усі основні споруди в місті". Цю інформацію підтвердили агенству dpa представники місцевої влади. Таліби також оголосили про взяття міста. У 2016 році вони вже брали Кундуз, але змушені були відступити з міста.

Нагадаємо, що в останні місяці на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. На цьому ж тижні під їхній контроль почали переходити й столиці провінцій: 7 серпня впав Шеберган - адміністративний центр провінції Джаузджан, а 6 серпня Зарандж - столиця провінції Німроз.