В Афганістані таліби захопили ще дві столиці провінцій

Ще дві столиці провінцій на півночі Афганстану в неділю, 8 серпня, перейшли під контроль радикального ісламістського руху "Талібан".
Афганські військові в провінції Сарі-Пуль (фото з архіву)
Як повідомили агентству dpa два місцеві депутати, таліби після двох днів боїв захопили Сарі-Пуль - столицю однойменної провінції на півночі Афганістану. Бойовики взяли під контроль усі урядові споруди в місті, зокрема офіс губернатора та штаб-квартиру поліції. Місцеві посадовці переховуються на військовій базі за кілометр від центру Сарі-Пуля, яку таліби обстрілюють з гармат.
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Тим часом агентство AFP повідомляє про захоплення ще одної провінційної столиці - міста Кундуз в однойменній провінції. За словами місцевого кореспондента агентства, "Талібан зайняв усі основні споруди в місті". Цю інформацію підтвердили агенству dpa представники місцевої влади. Таліби також оголосили про взяття міста. У 2016 році вони вже брали Кундуз, але змушені були відступити з міста.
Нагадаємо, що в останні місяці на тлі виведення сил НАТО та союзників з Афганістану таліби взяли під контроль десятки районів і прикордонних переходів в країні. На цьому ж тижні під їхній контроль почали переходити й столиці провінцій: 7 серпня впав Шеберган - адміністративний центр провінції Джаузджан, а 6 серпня Зарандж - столиця провінції Німроз.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк