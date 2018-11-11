 В Афганістані таліби вбили десятки поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

В Афганістані таліби вбили десятки поліцейських

Таліби намагаються витіснити урядові сили з контрольованої переважно ними провінції Фарах. Екстремісти здійснили напад на єдиний керований з Кабула населений пункт у провінції та вбили десятки силовиків.

КПП афганських урядових сил (архівне фото)

КПП афганських урядових сил (архівне фото)

Не менше 37 поліцейських були вбиті бойовиками ісламістського руху "Талібан" у західноафганській провінції Фарах у ніч на понеділок, 12 листопада. Екстремісти здійснили напад на єдиний контрольований урядом Афганістану населений пункт в регіоні. Станом на ранок 12 листопада бої у ньому тривають, повідомляє агенція dpa з посиланням на депутата місцевого парламенту.

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Афганський президент Ашраф Гані оголосив про тимчасове тримісячне перемир'я з талібами. Його встановлять, якщо "Талібан" теж дотримуватиметься режиму припинення вогню. (19.08.2018)

Таліби вперше візьмуть участь у конференції з питань врегулювання в Афганістані, яка відбудеться 9 листопада в Росії, інформує міністерство закордонних справ РФ. (03.11.2018)

За даними, які наводять афганські урядовці, загинули 40-50 поліцейських з близько 200, дислокованих у селі. Повідомляється також, що бойовики "Талібану" також підпалили будинки у селі. Напали також, за різними даними, на два чи три поліцейських контрольно-пропускних пункти на під'їздах до населеного пункту.

Кілька днів тому у Москві відбулася зустріч представників офіційного Кабула та "Талібану". Утім, у результаті конференції представники радикального руху "Талібан" і Вищої ради миру Афганістану не змогли узгодити план дій щодо встановлення прямого діалогу між талібами і урядом у Кабулі.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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