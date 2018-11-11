В Афганістані таліби вбили десятки поліцейських

Не менше 37 поліцейських були вбиті бойовиками ісламістського руху "Талібан" у західноафганській провінції Фарах у ніч на понеділок, 12 листопада. Екстремісти здійснили напад на єдиний контрольований урядом Афганістану населений пункт в регіоні. Станом на ранок 12 листопада бої у ньому тривають, повідомляє агенція dpa з посиланням на депутата місцевого парламенту.

За даними, які наводять афганські урядовці, загинули 40-50 поліцейських з близько 200, дислокованих у селі. Повідомляється також, що бойовики "Талібану" також підпалили будинки у селі. Напали також, за різними даними, на два чи три поліцейських контрольно-пропускних пункти на під'їздах до населеного пункту.

Кілька днів тому у Москві відбулася зустріч представників офіційного Кабула та "Талібану". Утім, у результаті конференції представники радикального руху "Талібан" і Вищої ради миру Афганістану не змогли узгодити план дій щодо встановлення прямого діалогу між талібами і урядом у Кабулі.