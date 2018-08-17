В Афганістані таджицький чи російський літак завдав авіаудару - Reuters

Представники влади Афганістану в понеділок, 27 серпня, повідомив, що напередодні таджицький або російський військовий літак завдав удару в афганській провінції Тахар біля кордону з Таджикистаном, передає агенція Reuters. Російська агенція "Інтерфакс" повідомляє з посиланням на афганські ЗМІ, що удару завдала саме таджицька авіація.

Речник поліції провінції Тахар Халіл Асір заявив, що бомбардування прикордонної зони здійснили після того, як двоє таджицьких прикордонників загинули через зіткнення з бойовиками руху "Талібан". Внаслідок зіткнень вісім талібів були вбиті, ще шестеро отримали поранення.

"Талібан" підтвердив конфлікт і наступне бомбардування. Водночас в ісламістському русі стверджують, що сутичка сталася між таджиками та контрабандистами наркотиків.

Згодом міноборони Росії заявило, що військова авіація РФ не виконувала "жодних бойових завдань в районі державного кордону Республіки Таджикистан і Афганістану". Водночас у міноборони Таджикистану також заперечили удари по території сусідньої країни, передає "Інтерфакс".

Як зазначає Reuters, тоді як прикордонні бої часто трапляються на межі Афганістану та Пакистану, ситуація на кордоні з Таджикистаном є набагато спокійнішою.