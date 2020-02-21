 В Афганістані святкують часткове припинення вогню | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2020

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Новини

В Афганістані святкують часткове припинення вогню

Жителі Афганістану святкують початок часткового припинення вогню, досягнутого між США і талібами. Якщо ця домовленість протриває тиждень, США і радикальний рух "Талібан" зможуть підписати мирну угоду.

Мешканці міста Кост в Афганістані вітають часткове припинення вогню

Мешканці міста Кост в Афганістані вітають часткове припинення вогню

В Афганістані у неділю, 23 лютого, тривають святкування запровадженого у ніч на 22 лютого режиму часткового припинення вогню, умови якого досягли Сполучені Штати і радикальний ісламістький рух "Талібан". У численних містах країни люди відзначають можливе припинення конфлікту, яке триває вже 18 років.

Згідно з домовленостями, якщо часткове припинення вогню протримається тиждень, тоді уможливиться підписання мирної угоди між США і талібами. Воно заплановане на 29 лютого.

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За час відновлювальних робіт в Афганістані з 2002 року загинули або дістали поранень понад 5 тисяч осіб, підрахували у США. (11.02.2020)

Ця угода може прокласти шлях до тривалого миру в Афганістані. Документ передбачатиме, зокрема, графік виведення американських військ з країни в обмін на гарантії, що Афганістан не стане знову прихистком для терористів. Невдовзі після укладення угоди мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.

Нагадаємо, 21 лютого США і таліби домовилися про зниження рівня насильства в Афганістані. Представники США і радикального ісламістського руху "Талібан" проводили переговори протягом кількох місяців у 2019 році, результатом яких став проєкт мирного договору, що передбачав припинення вогню, виведення з Афганістану іноземних військ і початок загальних міжафганських переговорів про мир.

Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів. 

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    2012 року в стародавньому місті-оазі Тімбукту, розташованому на півночі Малі, бойовики ісламістського угруповання "Ансар-ад-Дін" знищили мусульманські мавзолеї, яким вже багато сотень років. Свої вчинки вони аргументували тим, що ці місця, де спочивав тлін ісламських вчених, служили поклонінню святим. Так само були зруйновані й мінарети валькованих мечетей, як той, що зображений на фото.

  • Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Мавзолеї Тімбукту в Малі

    Ось цей чоловік доглядав поховання в мавзолеях у Тімбукту. На цьому відзнятому 2014 року знімку він молиться на одному з поховань. Та наразі вони мають зовсім інший вигляд, адже…

  • Відбудовано за допомогою ООН

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Відбудовано за допомогою ООН

    …багато мавзолеїв змогли відбудувати за допомогою Об'єднаних Націй. Сане Чірфі (справа на фото) разом з родиною доглядає за мавзолеєм святого Альфа Мойя.

  • Пальміра у Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Пальміра у Сирії

    Впродовж 2015 року терористи "Ісламської держави" зруйнували в античній Пальмірі храм Баала, споруджений майже дві тисячі років тому, багато мавзолеїв та тріумфальну арку. Фотограф тримає відзнятий ним же в березні 2014 року знімок храму Баала на тлі руїн споруди. Після витіснення терористів з міста археологи зраділи, адже чимало руїн античного міста постраждали менше, ніж вони побоювалися.

  • Церква Святого Юліана в Сирії

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Церква Святого Юліана в Сирії

    Монастир святого Юліана (Еліана) в місті Хомсі вважався одним з найважливіших місць паломництва серед християн-сирійців. Розташований в центральній частині Сирії поблизу міста Ель-Кар'ятейн він був зведений у 5-му столітті.

  • Зрівняний терористами з землею

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Зрівняний терористами з землею

    2015 року ІД зрівняла храм із землею. В інтернет екстремісти виклали кадри, на яких було видно, як вони руйнують споруду бульдозерами. Тим часом місто відбили від терористів. Середина однієї із частин споруди вигоріла дощенту. Так само відбудувати належить і цей монастир.

  • Стародавня Хатра в Іраку

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Стародавня Хатра в Іраку

    Ель-Хадр, або Хатра, була столицею першого арабського царства. Завдяки своїм високим, товстелезним та підсиленим баштами мурам вона змогла вистояти під час навали римських військ у 116 та 198 роках нашої ери.

  • Розтрощенні тисячолітні статуї

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Розтрощенні тисячолітні статуї

    На початку 2015 року ІД зруйнували частину руїн міста. На знімку - один з кадрів відео терористів. Агенція новин AP змогла підтвердили його автентичність. Крім того, ісламісти розтрощили тисячолітні статуї ассирійської доби в музеї північно-іракського міста Мосул та в некрополі стародавньої ассирійської столиці Ніневії. За наявною інформацією, вони зруйнували історичне місто Німруд бульдозерами.

  • Die zu dem Zeitpunkt höchste Buddha-Statue der Welt in Afghanistan (Foto: Mildres Dearborn)

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Баміанська долина в Афганістані

    У провінції Баміан були розташовані дві монументальні статуї Будди. Монахи-буддисти висікли їх у скелі 1500 років тому. Тож таким чином ці статуї були свідками доісламського минулого Афганістану. На цьому відзнятому в 1973 році знімку ще можна побачити 53-метрову статую, яка на той час вважалася найбільшою в світі.

  • Танки, ракети та динаміт

    Знищено терористами: світова культурна спадщина

    Танки, ракети та динаміт

    Радикальний ісламський рух "Талібан" зруйнував обидві статуї 2001 року. До знищення історичних цінностей залучили танки, ракети та динаміт. На руйнування історичних об'єктів пішло кілька тижнів. З 2003 року культурний ландшафт та археологічні знахідки в Баміанській долині є частиною світової культурної спадщини ЮНЕСКО.

    Автор: Ута Штайнвер, Валерій Сааков


DW.COM

Знищено терористами: світова культурна спадщина

Вперше Міжнародний кримінальний суд розглянув випадок знищення світової культурної спадщини. Ідеться про історичні споруди в стародавньому малійському місті Тімбукту. Але культурну спадщину нищили й в інших місцях. (05.10.2016)  

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