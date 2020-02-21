В Афганістані святкують часткове припинення вогню

В Афганістані у неділю, 23 лютого, тривають святкування запровадженого у ніч на 22 лютого режиму часткового припинення вогню, умови якого досягли Сполучені Штати і радикальний ісламістький рух "Талібан". У численних містах країни люди відзначають можливе припинення конфлікту, яке триває вже 18 років.

Згідно з домовленостями, якщо часткове припинення вогню протримається тиждень, тоді уможливиться підписання мирної угоди між США і талібами. Воно заплановане на 29 лютого.

Ця угода може прокласти шлях до тривалого миру в Афганістані. Документ передбачатиме, зокрема, графік виведення американських військ з країни в обмін на гарантії, що Афганістан не стане знову прихистком для терористів. Невдовзі після укладення угоди мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори.

Нагадаємо, 21 лютого США і таліби домовилися про зниження рівня насильства в Афганістані. Представники США і радикального ісламістського руху "Талібан" проводили переговори протягом кількох місяців у 2019 році, результатом яких став проєкт мирного договору, що передбачав припинення вогню, виведення з Афганістану іноземних військ і початок загальних міжафганських переговорів про мир.

Однак після низки терактів у Кабулі у вересні минулого року, серед жертв яких були американці, перемовини були призупинені. Утім, у грудні 2019 року переговори у столиці Катару Досі відновилися.

За даними ООН, лише з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.