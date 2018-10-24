В Афганістані розбився військовий вертоліт: 25 осіб загинуло

На заході Афганістану у провінції Фарах у середу, 31 жовтня, розбився військовий вертоліт. Внаслідок катастрофи загинули 25 пасажирів та членів екіпажу, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу. Серед загиблих є місцеві чиновники, зокрема заступник командувача армійським корпусом та члени місцевої ради провінції Фарах.

Речник губернатора провінції Насер Мехрі повідомив, що два військових вертольоти прямували до сусідньої провінції Герат, коли один з них зазнав аварії. Вертоліт розбився за умов поганої погоди.

За словами представника ради провінції, вертоліт врізався в гору. Втім, представник радикального ісламістського руху "Талібан" заявив, що вертоліт збили бойовики угруповання. Офіційного підтвердження того, що до аварії могли бути причетні бійці "Талібану", поки що відсутні.