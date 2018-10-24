 В Афганістані розбився військовий вертоліт: 25 осіб загинуло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

В Афганістані розбився військовий вертоліт: 25 осіб загинуло

Військовий вертоліт з 25 людьми розбився на південному заході Афганістану. Радикальний рух "Талібан" заявив, що вертоліт збили його бойовики.

Відповідальність за аварію вертольоту взяв на себе Талібан

Відповідальність за аварію вертольоту взяв на себе "Талібан"

На заході Афганістану у провінції Фарах у середу, 31 жовтня, розбився військовий вертоліт. Внаслідок катастрофи загинули 25 пасажирів та членів екіпажу, повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу. Серед загиблих є місцеві чиновники, зокрема заступник командувача армійським корпусом та члени місцевої ради провінції Фарах.

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Парламентські вибори проходять у 32 провінціях країни. У день виборів рух "Талібан" продовжує напади: загинули вже щонайменше 11 людей. Десятки тисяч силовиків стежать за порядком. (20.10.2018)

Речник губернатора провінції Насер Мехрі повідомив, що два військових вертольоти прямували до сусідньої провінції Герат, коли один з них зазнав аварії. Вертоліт розбився за умов поганої погоди.

За словами представника ради провінції, вертоліт врізався в гору. Втім, представник радикального ісламістського руху "Талібан" заявив, що вертоліт збили бойовики угруповання. Офіційного підтвердження того, що до аварії могли бути причетні бійці "Талібану", поки що відсутні.  

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