В Афганістані присягу склали відразу два президенти

У Кабулі в понеділок, 9 березня, відбулися відразу дві церемонії інавгурації президентів. Присягу склав чинний голова держави Ашраф Гані, якого раніше незалежна виборча комісія країни оголосила переможцем президентських виборів. Водночас президентську присягу склав і прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла, який також вважає себе переможцем перегонів.
Інавгурації відбулися на тлі підготовки до переговорів між афганським урядом та радикальним ісламістським рухом "Талібан". Під час церемонії Ашраф Гані заявив, що делегація для переговорів з талібами буде остаточно сформована до завтрашнього дня. За його словами, команда була підібрана після широких консультацій і представляє "різні прошарки афганського народу". Під час його промови прозвучав вибух, повідомляють місцеві ЗМІ.
Своєю чергою Абдулла Абдулла заявив, що підтримує зусилля для встановлення миру в Афганістані та не висуватиме жодних умови для ведення переговорів. За його словами, ніхто не має ускладнювати цей процес, оскільки встановлення миру є бажанням усіх афганців.
Конкуренція між Ашрафом Гані та Абдуллою Абдуллою виникла не вперше. На президентських виборах у 2014 році вони також були кандидатами й одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.
Нагадаємо, що 29 лютого США та ісламістський рух "Талібан" підписали історичну мирову угоду. Вона мала покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. У рамках угоди було домовлено, що США виводять свої війська з Афганістану за умови дотримання талібами низки обіцянок, серед яких - боротьба з тероризмом.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк