В Афганістані присягу склали відразу два президенти

У Кабулі в понеділок, 9 березня, відбулися відразу дві церемонії інавгурації президентів. Присягу склав чинний голова держави Ашраф Гані, якого раніше незалежна виборча комісія країни оголосила переможцем президентських виборів. Водночас президентську присягу склав і прем'єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла, який також вважає себе переможцем перегонів.

Інавгурації відбулися на тлі підготовки до переговорів між афганським урядом та радикальним ісламістським рухом "Талібан". Під час церемонії Ашраф Гані заявив, що делегація для переговорів з талібами буде остаточно сформована до завтрашнього дня. За його словами, команда була підібрана після широких консультацій і представляє "різні прошарки афганського народу". Під час його промови прозвучав вибух, повідомляють місцеві ЗМІ.

Своєю чергою Абдулла Абдулла заявив, що підтримує зусилля для встановлення миру в Афганістані та не висуватиме жодних умови для ведення переговорів. За його словами, ніхто не має ускладнювати цей процес, оскільки встановлення миру є бажанням усіх афганців.

Конкуренція між Ашрафом Гані та Абдуллою Абдуллою виникла не вперше. На президентських виборах у 2014 році вони також були кандидатами й одночасно оголосили себе переможцями. Лише завдяки посередництву тодішнього президента США Барака Обами вони домовилися про компроміс - Гані став главою держави, а Абдулла - прем'єр-міністром.

Нагадаємо, що 29 лютого США та ісламістський рух "Талібан" підписали історичну мирову угоду. Вона мала покласти край війні в Афганістані, яка триває 18 років. У рамках угоди було домовлено, що США виводять свої війська з Афганістану за умови дотримання талібами низки обіцянок, серед яких - боротьба з тероризмом.