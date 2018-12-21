 В Афганістані перенесли президентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2018

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Новини

В Афганістані перенесли президентські вибори

Влада Афганістану перенесла намічені на квітень наступного року вибори президента на три місяці. Голосування відбудеться 20 липня 2019 року.

Вибори в Афганістані

Під час нещодавніх парламентських виборів сталося багато організаційних прорахунків

Виборча комісія Афганістану оголосила про перенесення призначених на квітень 2019 року президентських виборів на 20 липня. Про рішення комісії повідомив у неділю, 30 грудня, керівник органу Абдул Баді Саяд, передає агенція новин AFP.

Про перенесення голосування виборча комісія попереджала раніше з огляду на проблеми, які виникли під час праламентських виборів у жовтні цього року. Йдеться про "значні організаційні проблеми", через які до цього часу немає остаточного результату виборів у парламент. 

У липні афганці обиратимуть не лише президента. Разом з главою держави переобиратимуться також і народні представництва на провінційному та районному рівні.

Рішення перенести в часі проведення виборів припало на період значної активізації бойовиків радикального ісламського руху "Талібан", котрий веде збройну боротьбу проти нинішнього афганського уряду.

Крім того, нещодавно президент США Дональд Трамп оголосив намір вивести близько семи тисяч американських військових з цієї середньоазійської країни.

Попри це афганський уряд намагається вмовити талібів сісти з ним за стіл переговорів для мирного врегулювання конфлікту в країні.

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