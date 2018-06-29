 В Афганістані заявили про завершення перемир′я з ″Талібаном″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2018

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Новини

В Афганістані заявили про завершення перемир'я з "Талібаном"

Афганський президент Ашраф Гані заявив про завершення перемир'я з талібами, яке тривало з 12 червня. Тепер армія країни може відновити всі операції.

Бойовики Талібану

Бойовики "Талібану"

Влада Афганістану заявила про завершення режиму припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Тепер афганська армія може відновити всі військові операції проти талібів, заявив президент країни Ашраф Гані, повідомила в суботу, 30 червня, агенція dpa.

DW.COM

Одразу після припинення триденного перемир'я бойовики "Талібану" напали на військові бази на заході Афганістану та вбили щонайменше 30 солдатів, повідомила місцева влада (20.06.2018)

Внаслідок теракту в Джелалабаді загинули щонайменше 18 осіб. Тим часом представник "Талібану" заявив, що рух не планує продовжувати перемир'я з урядом. (17.06.2018)

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня.

Своєю чергою, лідери радикального руху "Талібан" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів.

17 червня "Талібан" заявив про відмову дотримуватися оголошеного Кабулом перемир'я. Протягом останнього тижня більше 60 представників афганських сил безпеки загинули внаслідок атак талібів.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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