В Афганістані заявили про завершення перемир'я з "Талібаном"

Влада Афганістану заявила про завершення режиму припинення вогню з радикальним ісламістським рухом "Талібан". Тепер афганська армія може відновити всі військові операції проти талібів, заявив президент країни Ашраф Гані, повідомила в суботу, 30 червня, агенція dpa.

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня.

Своєю чергою, лідери радикального руху "Талібан" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Утім, під час перемир'я в Афганістані було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів.

17 червня "Талібан" заявив про відмову дотримуватися оголошеного Кабулом перемир'я. Протягом останнього тижня більше 60 представників афганських сил безпеки загинули внаслідок атак талібів.