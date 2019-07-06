 В Афганістані загинув американський військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

В Афганістані загинув американський військовий

В Афганістані вбили американського військового. Про свою відповідальність заявив рух "Талібан". З початку 2019 року це вже десятий загиблий солдат США в цій країні.

Американські військові в Афганістані (архівне фото)

Американські військові в Афганістані (архівне фото)

В Афганістані було вбито американського військового, повідомила місія НАТО "Рішуча підтримка" (Resolute Support) у суботу, 13 липня. Обставини загибелі військовослужбовця США, а також його ім'я, не уточнюються.

"Відповідно до політики міністерства оборони США, імена військовослужбовців не розголошуються упродовж 24 годин після інформування їхніх найближчих родичів", - йдеться у повідомленні місії, цитує агентство AFP.

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На організованій Німеччиною та Катаром конференції у Досі присутні представники "Талібану", політики та громадські діячі Афганістану. Внутрішньоафганський діалог має стати підготовкою до важливих переговорів. (07.07.2019)

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Про свою відповідальність за вбивство заявив радикальний ісламістський рух "Талібан". Утім, таліби повідомили, що підірвали "американський танк", хоча військовий контингент США в цій країні не використовує танки.

Таким чином, кількість загиблих солдатів США в Афганістані з початку 2019 року зросла до десяти осіб. У 2018 році в цій країні були вбиті 12 солдатів США.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про загибель двох американських військовослужбовців. На даний час в Афганістані перебувають близько 14 тисяч американських військовослужбовців. Більшість з них займаються підготовкою і консультуванням афганських військових.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про намір скоротити контингент. Починаючи з 2001 року, в Афганістані загинули близько 2300 американських військових, а понад 20 тисяч були поранені. 

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