 В Афганістані загинув американський військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

В Афганістані загинув американський військовий

Про обставини загибелі та особу загиблого нічого не повідомляється. Це - вже восьма смерть американського солдата в Афганістані з початку 2018 року.

Американські військові в Афганістані

Американські військові в Афганістані (архівне фото)

У Афганістані загинув військовослужбовець Сполучених Штатів Америки, повідомили у суботу, 24 листопада, у місії НАТО "Рішуча підтримка". Про обставини та час загибелі американського військового, а також його особу не повідомили, пообіцявши сповістити про це згодом.

DW.COM

Таліби вперше візьмуть участь у конференції з питань врегулювання в Афганістані, яка відбудеться 9 листопада в Росії, інформує міністерство закордонних справ РФ. (03.11.2018)

Вірогідною причиною масового повернення з Ірану стало погіршення там економічної ситуації. Про це йдеться у новому звіті МОМ. (14.11.2018)

Унаслідок вибуху на території військової бази на сході Афганістану загинуло щонайменше 27 осіб, повідомляє місцева влада. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне. (23.11.2018)

У місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, яка діє з початку 2015 року та в рамках якої союзники проводять вишкіл та надають допомогу афганським силам безпеки у боротьбі проти бойовиків радикального ісламського руху "Талібан", беруть участь близько 15 тисяч американських військових.

Таким чином, від початку 2018 року кількість військових США, які загинули в Афганістані, нині становить вісім осіб, зауважує агенція Reuters. Водночас, за даними агентства, з 2001 року в Афганістані загинуло понад 2,4 тисячі американських військовослужбовців. Конфлікт у Афганістані став найдовшим для армії США за всю історію.

Згідно з інформацією сайту icasualties.org, з 2001 року військові втрати загиблими США, Великобританії, країн-членів НАТО та їхніх союзників, що підтримали своїми контингентами миротворчу операцію в Афганістані, становлять понад 3,5 тисячі військових.

Дивитись відео 02:12
Now live
02:12 хв

Реабілітація учасників бойових дій по-німецьки

Аудіо й відео до теми

Реабілітація учасників бойових дій по-німецьки  

Також за темою

Selbstmordattentat in Kabul

Вибух у мечеті на військовій базі в Афганістані: десятки загиблих 23.11.2018

Унаслідок вибуху на території військової бази на сході Афганістану загинуло щонайменше 27 осіб, повідомляє місцева влада. Поки що жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за скоєне.

Afghanistan Sicherheitskräfte in Kabul

Вибух у Кабулі: понад 50 загиблих, 80 поранених 20.11.2018

Під час релігійного заходу в Кабулі стався вибух, влаштований смертником. Унаслідок надзвичайної події загинуло щонайменше 50 людей, ще 80 осіб отримали поранення, повідомляє місцева влада.

Afghanistan Parlamentswahl 2018

На тлі насильства в Афганістані розпочали підрахунок голосів 22.10.2018

Очікується, що підрахунок забере не менше місяця. Крім того, ще мають пройти вибори в Кандагарі.

Реклама

Докладно

День пам'яті жертв Голодомору, Київ, Україна

Сергій Плохій: Пам'ять про Голодомор об'єднує суспільство

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, переконаний історик Сергій Плохій. 

default

Чи потягнуть ціни на нафту Росію вниз

Наскільки боляче падіння ціни на нафту вдарить по економіці РФ, яка досі є надзвичайно залежною від експорту сировини. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  