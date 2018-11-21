В Афганістані загинув американський військовий

У Афганістані загинув військовослужбовець Сполучених Штатів Америки, повідомили у суботу, 24 листопада, у місії НАТО "Рішуча підтримка". Про обставини та час загибелі американського військового, а також його особу не повідомили, пообіцявши сповістити про це згодом.

У місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані, яка діє з початку 2015 року та в рамках якої союзники проводять вишкіл та надають допомогу афганським силам безпеки у боротьбі проти бойовиків радикального ісламського руху "Талібан", беруть участь близько 15 тисяч американських військових.

Таким чином, від початку 2018 року кількість військових США, які загинули в Афганістані, нині становить вісім осіб, зауважує агенція Reuters. Водночас, за даними агентства, з 2001 року в Афганістані загинуло понад 2,4 тисячі американських військовослужбовців. Конфлікт у Афганістані став найдовшим для армії США за всю історію.

Згідно з інформацією сайту icasualties.org, з 2001 року військові втрати загиблими США, Великобританії, країн-членів НАТО та їхніх союзників, що підтримали своїми контингентами миротворчу операцію в Афганістані, становлять понад 3,5 тисячі військових.