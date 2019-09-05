В Афганістані дев'ять дітей загинуло, підірвавшись на міні

Внаслідок вибуху міни у суботу, 2 листопада, в Афганістані загинули дев'ятеро дітей, що прямували в цей момент до школи. Про трагедію, що відбулася у провінції Тахар, із посиланням на місцеву поліцію повідомляє інформаційне агентство Reuters.

За словами речника місцевої поліції, територія, на якій пролунав вибух, перебуває під контролем ісламістського руху "Талібан". Протипіхотні міни були закладені ісламістами після початку наступу урядових сил, що мав не меті звільнення цієї місцевості.

"На жаль, сьогодні одна з цих мін вибухнула і забрала життя дев'яти учнів початкової школи", - додав він. За словами чиновника, загиблі діти були віком від дев'яти до 12 років та ймовірно належали до родини членів "Талібану".

У самому ісламістському русі поки не прокоментували цей трагічний випадок.

В повідомленні Reuters зазначається, що жертви серед цивільного населення цього року зросли до рекордних показників. Цьому не завадили навіть переговори США з "Талібаном" з метою домогтися мирної угоди з офіційним урядом Афганістану.

Так, рекордні 4313 цивільних осіб були поранені чи вбиті з липня до вересня цього року. Це на 42 відсотки більше у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, йдеться у заяві Допоміжної місії ООН у Афганістані, оприлюдненій у жовтні.

Йдеться, зокрема, про більш ніж одну тисячу загиблих у цей період, що є рекордним показником від початку збору цих даних допоміжною місією у 2009 році. Таким чином загальна кількість загиблих та поранених цивільних за перші дев'ять місяців цього року перевищила вісім тисяч.

Зокрема, 18 жовтня стало відомо про загибель більше 60 осіб під час вибуху в одній з мечетей на сході Афганістану. А 23 вересня стало відомо, що через влучення снаряду у будинок, в якому відбувалося весілля, загинули не менше 35 цивільних.

Вибори президента Афганістану наприкінці вересня також відбувалися на тлі нападів ісламістів, під час яких загинули щонайменше троє осіб та не менше двох десятків отримали поранення.