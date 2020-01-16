В Афганістані впав літак: обставини авіакатастрофи досі не з'ясовано

У понеділок, 27 січня, троє високопоставлених представників афганської влади повідомили про авіакатастрофу на сході Афганістану, однак деталі трагедії досі залишаються нез'ясованими, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, з'ясування обставин авіакатастрофи ускладнює той факт, що вона відбулася в афганській гірській провінції Газні, на території, яку контролює радикальний рух "Талібан". При цьому представник адміністрації президента Афганістану Ашрафа Гані заявив Reuters, що державні служби продовжують пошук уламків літака.

У афганській владі спочатку заявили, що катастрофа сталася з літаком державної авіакомпанії Афганістану Ariana Afghan Airlines. Афріф Нурі, речник мера міста Газні, що є столицею однойменної провінції, зазначив, що літак Boeing авіакомпанії розбився в районі Дех Як в 130 кілометрах від столиці країни Кабула приблизно о 13:10 за місцевим часом. Журналістам не вдалося зв'язатися з офісом губернатора, аби отримати незалежне підтвердження цього повідомлення.

Спростування авіакатастрофи літака Ariana

Пізніше керівник авіаліній Мірвайс Мірзаквал спростував це повідомлення. "Авіакатастрофа була, але вона не стосувалася (авіакомпанії. - Ред.) Ariana, тому що обидва рейси, які Ariana виконувала сьогодні - з Герата до Кабула та з Герата до Делі - безпечно приземлилися", - заявив Мірзаквал агентству Reuters.

Речник "Талібану", натомість, зазначив, що угруповання перевіряє повідомлення про авіакатастрофу літака.

Також у міністерстві оборони Афганістану виключили версію падіння літака США чи НАТО.

Можлива авіакатастрофа іноземного літака

Вже за деякий час після цього губернатор провінції Газні Вахідулла Калімзай заявив телеканалу TOLOnews, що йдеться про катастрофу закордонного літака.

"Немає точної інформації про жертви та назву авіалінії", - додав Калімзай.

У Афганістані працюють десятки іноземних авіаперевізників, які доставляють літаками та гелікоптерами військові вантажі та гуманітарну допомогу.