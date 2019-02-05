В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори

Виборча комісія Афганістану перенесла призначені на 20 липня президентські вибори на 28 вересня. Про це в середу, 20 березня, повідомив речник комісії Абдул Азіз Ібрагімі, передає агенція Reuters. "Для кращого впровадження закону про вибори, забезпечення прозорості, а також реєстрації виборців, президентські вибори, вибори в ради провінцій, а також парламентські вибори провінції Газні будуть проведені 28 вересня", - йдеться в заяві виборчої комісії.
Це вже друге перенесення виборів президента Афганістану - спочатку вони були призначені на квітень. Чергове відтермінування пов'язано з тим, що необхідно провести зміни в системі голосування. Раніше ЗМІ повідомляли, що вибори можуть перенести через переговори США з рухом "Талібан" щодо завершення війни в країні, що триває вже 17 років.
Серед кандидатів на найвищу посаду у країні - чинний президент Ашраф Гані, прем'єр-міністр Абдулла Абдулла та колишній радник з питань національної безпеки Мохаммад Ханіф Атмар. Поки незрозуміло, як можуть вплинути на президентські вибори переговори між США та представниками "Талібану". Таліби відмовляються від прямих переговорів з урядом Афганістану, який вони вважають нелегітимним.
Нагадаємо, що восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Зараз також є побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку "Талібану", оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студентки медицини
Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.
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Модерний Афганістан - у минулому
Шик на вулицях столиці
Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.
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Модерний Афганістан - у минулому
Рівні права для всіх
У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.
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Модерний Афганістан - у минулому
Зародження інформатики
Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.
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Модерний Афганістан - у минулому
Студенти поміж собою
Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".
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Модерний Афганістан - у минулому
Школа для всіх
Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.
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Модерний Афганістан - у минулому
Двокласове суспільство - до сьогодні
Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.
Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк