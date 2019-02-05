 В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

В Афганістані вдруге перенесли президентські вибори

Вибори президента Афганістану вже вдруге перенесли. Нова дата голосування - 28 вересня 2019 року.

Черга на виборчу дільницю в Кабулі під час парламентських виборів, 20 жовтня 2018 року

Черга на виборчу дільницю в Кабулі під час парламентських виборів, 20 жовтня 2018 року

Виборча комісія Афганістану перенесла призначені на 20 липня президентські вибори на 28 вересня. Про це в середу, 20 березня, повідомив речник комісії Абдул Азіз Ібрагімі, передає агенція Reuters. "Для кращого впровадження закону про вибори, забезпечення прозорості, а також реєстрації виборців, президентські вибори, вибори в ради провінцій, а також парламентські вибори провінції Газні будуть проведені 28 вересня", - йдеться в заяві виборчої комісії.

Це вже друге перенесення виборів президента Афганістану - спочатку вони були призначені на квітень. Чергове відтермінування пов'язано з тим, що необхідно провести зміни в системі голосування. Раніше ЗМІ повідомляли, що вибори можуть перенести через переговори США з рухом "Талібан" щодо завершення війни в країні, що триває вже 17 років.

DW.COM

Влада Афганістану перенесла намічені на квітень наступного року вибори президента на три місяці. Голосування відбудеться 20 липня 2019 року. (30.12.2018)

Спецпредставник США та таліби обговорили виведення іноземних військ з Афганістану та припинення вогню. "Талібан" обіцяє не допустити в Афганістан "Аль-Каїду" та "Ісламську державу". (26.01.2019)

Серед кандидатів на найвищу посаду у країні - чинний президент Ашраф Гані, прем'єр-міністр Абдулла Абдулла та колишній радник з питань національної безпеки Мохаммад Ханіф Атмар. Поки незрозуміло, як можуть вплинути на президентські вибори переговори між США та представниками "Талібану". Таліби відмовляються від прямих переговорів з урядом Афганістану, який вони вважають нелегітимним.

Нагадаємо, що восени 2018 року після місяців суперечок і затримок в Афганістані відбулися парламентські вибори. Вони пройшли на тлі масових атак талібів, звинувачень у фальсифікації та технічних проблем з реєстрацією виборців. Зараз також є побоювання, що президентські вибори можуть стати причиною нової хвилі насильства з боку "Талібану", оскільки бойовики намагатимуться зірвати голосування.

  • Жінки вивчають медицину в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студентки медицини

    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

    Шик на вулицях столиці

    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Рівні права для всіх

    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


DW.COM

Модерний Афганістан - у минулому

Враження з іншого часу - та іншого світу. По-західному вдягнені та не прикриті хустками - такими були жінки в Кабулі в 1967 році. Інформаційне агентство dpa оприлюднило історичні знімки. (24.08.2015)  

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