В Афганістані бойовики "Талібану" вбили понад 20 силовиків

Щонайменше 22 афганських правоохоронця загинули внаслідок нападу бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан", що влаштували засідку в західній провінції країни Фарах. Про це у понеділок, 26 листопада, повідомили офіційні особи Афганістану, інформує агенція Reuters. Напад був скоєний пізно ввечері напередодні, 25 листопада.

Ще щонайменше четверо поліцейських зазнали поранень внаслідок нападу. Правоохоронці прямували до столиці афганської провінції Фарах, коли на них напали бойовики "Талібану", що вичікували у засідці.

Повідомляється, що внаслідок атак екстремістів лише у листопаді цього року в Афганістані загинули понад 100 правоохоронців.