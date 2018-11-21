 В Афганістані бойовики ″Талібану″ вбили понад 20 силовиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

В Афганістані бойовики "Талібану" вбили понад 20 силовиків

Бойовики "Талібану" вичікували правоохоронців у засідці. Лише в листопаді від нападів талібів загинули 100 правоохоронців.

КПП афганських урядових сил (архівне фото)

КПП афганських урядових сил (архівне фото)

DW.COM

Під час релігійного заходу в Кабулі стався вибух, влаштований смертником. Унаслідок надзвичайної події загинуло щонайменше 50 людей, ще 80 осіб отримали поранення, повідомляє місцева влада. (20.11.2018)

Таліби намагаються витіснити урядові сили з контрольованої переважно ними провінції Фарах. Екстремісти здійснили напад на єдиний керований з Кабула населений пункт у провінції та вбили десятки силовиків. (12.11.2018)

Щонайменше 22 афганських правоохоронця загинули внаслідок нападу бойовиків радикального ісламістського руху "Талібан", що влаштували засідку в західній провінції країни Фарах. Про це у понеділок, 26 листопада, повідомили офіційні особи Афганістану, інформує агенція Reuters. Напад був скоєний пізно ввечері напередодні, 25 листопада. 

Ще щонайменше четверо поліцейських зазнали поранень внаслідок нападу. Правоохоронці прямували до столиці афганської провінції Фарах, коли на них напали бойовики "Талібану", що вичікували у засідці.

Повідомляється, що внаслідок атак екстремістів лише у листопаді цього року в Афганістані загинули понад 100 правоохоронців.

 

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