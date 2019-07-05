 В Атлантичному океані затонуло судно: врятовано двох українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2019

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Новини

В Атлантичному океані затонуло судно: врятовано двох українців

Внаслідок шторму в Атлантичному океані затонув корабель Bourbon Rhode. Було врятовано трьох людей, серед яких двоє громадян України.

Під час шторму в Атлантиці затонув корабель з українцями

Під час шторму в Атлантиці затонув корабель з українцями

В Атлантичному океані внаслідок шторму затонуло судно Bourbon Rhode, серед членів екіпажу якого були громадяни України. Про це у суботу, 28 вересня, повідомив заступник директора департаменту консульської служби міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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Судно затонуло 26 вересня на відстані близько 1200 морських миль від Мартініки. Пошукову операцію проводить Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC). За даними Кирилича, із затонулого судна врятовано трьох членів екіпажу, з яких двоє громадяни України.

Скільки людей перебувало на судні наразі невідомо. За даними ЗМІ, на борту могло бути близько десяти українців. Рятувальна операція триває.

Дивитись відео 25:46

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