 В армії США підтвердили вбивство розшукуваного терориста з ″Аль-Каїди″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

В армії США підтвердили вбивство розшукуваного терориста з "Аль-Каїди"

Командування армії США підтвердило проведення спецоперації в Ємені, внаслідок якої загинув Джамаль аль-Бадаві. Ісламіста вважають організатором теракту проти військового корабля США у 2000 році в Ємені.

Джамаль аль-Бадаві, Аль-Каїда, Ємен

Джамаль аль-Бадаві

Командування американській армії в неділю, 6 січня, підтвердило ліквідацію в Ємені члена "Аль-Каїди" Джамаля аль-Бадаві. США називають його організатором нападу на військовий корабель своїх ВМС USS Cole у 2000 році. За інформацією  командування армії США, аль-Бадаві було вбито в результаті високоточного удару 1 січня 2019 року. Про успішне проведення операції оголосив на Twitter також президент США Дональд Трамп.

корабель ВМС США, теракт, Ємен

Наслідки нападу ісламістів на корабель ВМС США в Ємені, 2000 рік

Під час теракту в жовтні 2000 року в порту єменського міста Аден загинули 17 членів екіпажу - військових ВМС США, нагадує агентство Reuters. Двоє смертників спрямували проти корабля човен, завантажений вибухівкою. Американське військове судно перебувало в єменському порту для заправки.

Відповідальність за теракт тоді взяв на себе лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен. Джамаля аль-Бадаві Вашингтон вважає організатором. У 2003 році проти нього висунули обвинувачення з 50 пунктів. Аль-Бадаві двічі затримували в Ємені, але він двічі тікав із в'язниці.

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