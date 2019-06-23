В армії Судану заявили про спробу військового перевороту

У Судані правляча військова рада заявила, що зірвала спробу перевороту, були арештовані 12 офіцерів і чотири солдати. Про це повідомив генерал Джамал Омар на військовій раді, яка транслювалася у прямому ефірі державного телеканалу країни ввечері у четвер, 11 липня.

"Переворот намагалися здійснити офіцери і солдати з армії і Національної служби розвідки і безпеки", - заявив генерал, передає агенція AFP. За його словами, "регулярні війська змогли зірвати цю спробу" перевороту і зараз розшукується її організатор. Водночас Омар не зазначив, коли саме була здійснена ця ймовірна спроба путчу.

Оголошення про цю ймовірну спробу перевороту було поширено після того, як військові та альянс "За свободу і зміни" - коаліція в складі опозиції і протестних груп - досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Генерал назвав цю спробу ймовірного перевороту "намаганням заблокувати цю угоду".

Водночас представники військових та альянсу опозиції і протестних груп продовжують вести переговори щодо деталей досягнутих домовленостей, які погодилися продовжити до суботи, 13 липня.

Військовий переворот у Судані

Нагадаємо, 12 квітня внаслідок військового перевороту від влади було усунуто багаторічного президента Судану Омара аль-Башира. Зараз він перебуває у в'язниці. Функції уряду перебрала на себе військова рада. Однак очільники акцій протесту, що були спрямовані проти 75-річного аль-Башира, не прийняли нову владу і закликали до подальшого опору. Відтоді в столиці країни Хартумі тривали багатотисячні демонстрації з вимогою сформувати цивільний перехідний уряд.

15 травня військові та опозиція досягли згоди щодо перехідного періоду та формування спільного тимчасового уряду. Втім, згодом переговори зайшли в глухий кут та були перервані, оскільки військові та опозиціонери не могли визначити, хто саме - військовий чи цивільний - має очолити уряд. На початку червня військова рада перейшла до розгону наметового табору опозиціїв Хартумі. Опозиція почала великомасштабну акцію громадянської непокори.

5 липня військові і коаліція в складі опозиції і протестних груп досягли угоди про формування спільного урядового органу на трирічний перехідний період. Сторони домовилися заснувати верховну раду, місця в якій будуть займати за ротацією військові і цивільні особи. Крім того, буде сформовано технічний уряд, який ініціює незалежне розслідування фактів насильства в ході придушення протестів на початку червня.