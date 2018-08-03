 В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2018

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Новини

В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів

Сенат Аргентини не схвалив законопроект, що дозволяє переривання вагітності. З 2007 по 2016 рік у країні за нелегальний аборт були засуджені 63 особи.

Демонстрація за легалізацію абортів під будівлею сенату Аргентини

Демонстрація за легалізацію абортів під будівлею сенату Аргентини

В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів у перші 14 тижнів вагітності. Після майже 16-годинного обговорення Сенат країни на голосуванні вранці в четвер, 9 серпня, відхилив відповідний законопроект. Документ підтримав 31 сенатор, 38 висловилися проти. Раніше ініціативу схвалила Палата депутатів. Голосування в обох палатах проводилося без примусу до фракційної дисципліни.

В аргентинській владі точки зору розділилися. Консервативний президент країни Маурісіо Макрі зайняв нейтральну позицію. Деякі міністри, серед яких і міністр охорони здоров'я, підтримали дозвіл на аборти, інші - висловилися проти.

DW.COM

Чергова ініціатива заборонити аборти може спричинити різке збільшення показників материнської смертності, "абортного туризму" та підпільних абортів, переконують опитані DW експерти. (03.04.2017)

Дві третини учасників референдуму підтримали скасування заборони абортів, яка була чинною в Ірландії з 1983 року. Активність виборців становила 64 відсотки. (26.05.2018)

Під час дебатів біля будівлі Сенату зібралися десятки тисяч людей, які виступають як за, так і проти легалізації абортів. Спочатку протести проходили мирно, але після оголошення результатів голосування деякі демонстранти почали вести себе агресивно, зокрема, підпалювати сміття і кидати його в поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

350 000 нелегальних абортів щорічно

В Аргентині переривання вагітності дозволено тільки в тому випадку, якщо жінка завагітніла в результаті зґвалтування або якщо її життя перебуває під загрозою. Згідно з чинним з 1921 року законом, покаранню за аборт підлягає і лікар, і сама вагітна, зазначає інформагенція dpa. З 2007 по 2016 рік у Аргентині за цією статтею було засуджено 63 особи.

За оцінками міністерства охорони здоров'я Аргентини, в країні щорічно здійснюють понад 350 тисяч нелегальних абортів, при цьому близько 50 тисяч жінок потрапляють до лікарень через ускладнення, що виникли в результаті переривання вагітності.

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)

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Заборона абортів: європейська практика (04.04.2017)  

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