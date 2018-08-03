В Аргентині провалилася ініціатива щодо легалізації абортів у перші 14 тижнів вагітності. Після майже 16-годинного обговорення Сенат країни на голосуванні вранці в четвер, 9 серпня, відхилив відповідний законопроект. Документ підтримав 31 сенатор, 38 висловилися проти. Раніше ініціативу схвалила Палата депутатів. Голосування в обох палатах проводилося без примусу до фракційної дисципліни.

В аргентинській владі точки зору розділилися. Консервативний президент країни Маурісіо Макрі зайняв нейтральну позицію. Деякі міністри, серед яких і міністр охорони здоров'я, підтримали дозвіл на аборти, інші - висловилися проти.

Під час дебатів біля будівлі Сенату зібралися десятки тисяч людей, які виступають як за, так і проти легалізації абортів. Спочатку протести проходили мирно, але після оголошення результатів голосування деякі демонстранти почали вести себе агресивно, зокрема, підпалювати сміття і кидати його в поліцейських, які у відповідь застосували сльозогінний газ.

350 000 нелегальних абортів щорічно

В Аргентині переривання вагітності дозволено тільки в тому випадку, якщо жінка завагітніла в результаті зґвалтування або якщо її життя перебуває під загрозою. Згідно з чинним з 1921 року законом, покаранню за аборт підлягає і лікар, і сама вагітна, зазначає інформагенція dpa. З 2007 по 2016 рік у Аргентині за цією статтею було засуджено 63 особи.

За оцінками міністерства охорони здоров'я Аргентини, в країні щорічно здійснюють понад 350 тисяч нелегальних абортів, при цьому близько 50 тисяч жінок потрапляють до лікарень через ускладнення, що виникли в результаті переривання вагітності.