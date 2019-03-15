В арбітражі у Гаазі завершилися слухання у "морській справі" України проти РФ

Постійна палата третейського суду (ППТС) в Гаазі у п'ятницю, 14 червня, завершила слухання щодо поданого Україною позову про порушення Росією прав Києва в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці та приступила до його обговорення. Ці слухання мали попередній характер та стосувалися заперечень Росії стосовно юрисдикції суду.

Очільниця української делегації, заступниця глави МЗС Олена Зеркаль повідомила на своїй сторінці у Facebook, що за кілька місяців арбітри ухвалять рішення, чи будуть розглядати по суті подані українською стороною докази російських порушень. За її словами, визнання юрисдикції трибуналом з морського права буде перемогою "для нас і для всього світу". Своєю чергою юрисконсульт ППТС Хуан Ігнасіо Массун повідомив, що терміни ухвалення арбітражного рішення не встановлені, передає агенція "Інтерфакс".

Представники Росії наголошували на тому, що в даному випадку юрисдикція ППТС не діє, оскільки позов України стосується не тільки Конвенції ООН з морського права, а й приналежності Криму. "Всі вимоги України засновані на неправильному уявленні про ситуацію. У суду немає юрисдикції для їхнього розгляду. Ми закликаємо суд повністю відхилити позов", - заявив раніше цього тижня посол з особливих доручень МЗС РФ Дмитро Лобач.

Українська сторона наполягає на відповідальності Москви та запевняє, що про питання суверенітету над Кримом не йдеться. "Росія бачить себе переможцем, якого не судять, тому заперечує саму можливість, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила Олена Зеркаль у дописі в соцмережі Facebook 14 червня.

Арбітражне провадження у ППТС щодо порушення Москвою Конвенції ООН з морського права Україна ініціювала ще у вересні 2016 року. А в лютому 2018 року українська сторона подала до арбітражу меморандум, у якому вказала на порушення Росією суверенних прав Києва в Чорному і Азовському морях та в Керченській протоці, включно з незаконним видобутком ресурсів на морському шельфі та блокадою проходження суден в українські порти через протоку під приводом будівництва Керченського мосту.