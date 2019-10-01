В Антарктиді від льодовика відколовся велетенський айсберг

Австралійське агентство з дослідження Антарктики (AAD) повідомило про виявлення величезного айсберга, що відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді. Інформацію про це пресслужба AAD поширила в вівторок, 1 жовтня. За даними дослідників, велетенська крижана маса має площу 1636 квадратних кілометрів, що майже вдвічі більше за площу Києва. Минулого тижня вона відокремилася від шельфового льодовика Еймері, зазначається в повідомленні австралійських дослідників, яке наводить інформагенція dpa.

Однак науковці не пов'язують відкол такої масивної ділянки криги від льодовика зі змінами клімату. Такі явища - "частина нормального циклу", запевняють дослідники. Вони очікували відколу цього айсберга ще з початку нинішнього століття. Новий айсберг отримав назву D-28.

Востаннє від шельфового льодовика Еймері крижані маси схожих розмірів відокремлювалися в 1963-64 роках.

Дивитись відео 01:00 Поділитись Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2gQX8 Гігантський айсберг відколовся від льодовика в Антарктиді (12.07.2017)