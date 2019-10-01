В Антарктиді від льодовика відколовся велетенський айсберг
Австралійські вчені зафіксували в Антарктиді новий айсберг площею 1636 кілометрів квадратних. Науковці не пов'язують цей феномен зі змінами клімату.
Айсберг D-28
Австралійське агентство з дослідження Антарктики (AAD) повідомило про виявлення величезного айсберга, що відколовся від шельфового льодовика в Антарктиді. Інформацію про це пресслужба AAD поширила в вівторок, 1 жовтня. За даними дослідників, велетенська крижана маса має площу 1636 квадратних кілометрів, що майже вдвічі більше за площу Києва. Минулого тижня вона відокремилася від шельфового льодовика Еймері, зазначається в повідомленні австралійських дослідників, яке наводить інформагенція dpa.
Однак науковці не пов'язують відкол такої масивної ділянки криги від льодовика зі змінами клімату. Такі явища - "частина нормального циклу", запевняють дослідники. Вони очікували відколу цього айсберга ще з початку нинішнього століття. Новий айсберг отримав назву D-28.
Востаннє від шельфового льодовика Еймері крижані маси схожих розмірів відокремлювалися в 1963-64 роках.
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