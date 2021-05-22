В Англії зробили вже 50 мільйонів щеплень від коронавірусу

Понад 50 мільйонів доз вакцини від коронавірусу вже вкололи в Англії. Як повідомила в суботу, 22 травня, служба охорони здоров'я NHS, з початку кампанії вакцинації в грудні 2020 року і до 21 травня в Англії отримали першу дозу вакцини від COVID-19 приблизно 31,5 мільйона осіб, а майже 18,7 мільйона осіб - уже й другу.

Отже, за даними NHS, в Англії повністю вакциновані від коронавірусу вже понад 40 відсотків дорослих. З 22 травня можуть подавати заявку на вакцинацію представники вікової групи 32-33 роки.

Як повідомив британський міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, в усій Великобританії 21 травня було зроблено 620 тисяч щеплень. За його даними, в країні отримали дві дози вакцини від коронавірусу 41,9 відсотка дорослих, а одну - 71,6 відсотка дорослих.

Тим часом Німеччина класифікувала Великобританію як "зону варіанта коронавірусу" (категорія найвищого ризику) через поширення там так званого індійського варіанта коронавірусу. Про це 21 травня повідомив Інститут імені Роберта Коха. Це рішення означає, що з 23 травня наберуть чинності обмеження для подорожніх.

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Авіакомпанії, залізничні та автобусні компанії тепер зможуть доставляти до ФРН з Великобританії лише громадян або резидентів Німеччини. Всі, хто прибуватиме до країни, повинні будуть відбути два тижні в карантині, і цей термін не можна скоротити, навіть після негативного результату тесту на коронавірус. "Цей крок важкий для Британії, але він необхідний, щоб запобігти стрімкому поширенню індійського варіанта в Німеччині", - заявив речник міністра охорони здоров'я ФРН.

Великобританія - це перша європейська країна, яку в Німеччині класифікували як зону поширення варіанта коронавірусу через стрімке поширення там індійської мутації. До цієї категорії також зараховують 11 країн Азії, Африки та Південної Америки. Індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 вважають більш заразним за інші варіанти.

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