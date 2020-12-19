В Англії запроваджують третій локдаун

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у понеділок, 4 січня, через нову хвилю поширення коронавірусу, заявив про запровадження на території Англії третього локдауну, передає агентство dpa. Очікується, що локдаун буде діяти мінімум до середини лютого.

Як повідомляється, на території Англії з вівторка, 5 січня, закриваються школи. Також обмеження передбачають закриття всіх магазинів, які торгують не життєво важливими товарами. Ресторани знову можуть працювати тільки навинос.

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Жителям Англії дозволяється залишати свої будинки тільки для купівлі предметів першої необхідності, занять спортом, відвідування медичних установ, щоб уникнути домашнього насильства. Також дозволяються поїздки на роботу тим, хто з певних причин не може працювати з дому.

"Тільки в Англії кількість пацієнтів з COVID-19 в лікарнях збільшилася майже на третину за останній тиждень, до майже 27 000", - сказав Джонсон в телевізійному зверненні в понеділок, 4 січня.

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"Це число на 40 відсотків вище, ніж під час першої хвилі у квітні минулого року. 29 грудня понад 80 000 людей отримали позитивний результат тесту на COVID-19 по всій Великобританії, що є новим рекордом", - пояснив він.

"Оскільки у більшій частини країни вже запроваджені жорсткі заходи, стало ясно, що ми маємо вжити додаткові заходи. Тому в Англії ми повинні запровадити досить жорсткий локдаун", - пояснив Джонсон.

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Очікується, що в середу британський парламент затвердить запропоновані урядом заходи. При цьому Джонсон закликав жителів не чекати на рішення парламенту і дотримуватися обмежень вже з вечора понеділка.

Обмеження стосуються тільки Англії, в інших частинах Великобританії питання боротьби проти коронавірусу регулюється місцевою владою. Зокрема, в Шотландії ще раніше оголосили, що продовжують до кінця січня всі введені раніше обмеження для боротьби проти коронавірусної інфекції.