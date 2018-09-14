 В Альпах збирають уламки літака після аварійної посадки 72 роки тому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

В Альпах збирають уламки літака після аварійної посадки 72 роки тому

У швейцарських Альпах почали збирати уламки американського літака C-53 Skytrooper Dakota, який здійснив аварійну посадку на льодовику в 1946 році. Весь цей час він був похований під снігом, який почав танути.

Уламки літака були поховані під шаром снігу та льоду

Уламки літака були поховані під шаром снігу та льоду

Майже за 72 роки після аварійної посадки американського військового літака C-53 Skytrooper Dakota у швейцарських Альпах почали збирати його уламки. Літак 19 листопада 1946 року летів з Австрії до Італії, коли через негоду збився з курсу, але зміг здійснити аварійну посадку на льодовику Ґаулі на висоті 3,5 кілометра.

Літак пролежав на льодовику понад 70 років

Літак пролежав на льодовику понад 70 років

Всі 12 людей, які були на борту, вижили та були врятовані за кілька днів швейцарськими військовими. Спершу вони забезпечували уцілілих допомогою з повітря, а згодом наважилися сісти на льодовику. Рятувальна операція стала широковідомою у всьому світі. "Це було народження повітряної гірської рятувальної служби", - заявив у понеділок, 17 вересня, речник військово-повітряних сил Швейцарії Юрґ Нуссбаум (Jürg Nussbaum), цитує агентство dpa.

Військові продовжують збирати уламки та планують виставити їх згодом для огляду

Військові продовжують збирати уламки та планують виставити їх згодом для огляду

Після порятунку людей літак замело снігом і упродовж десятиліть  він був "похований" у льодовику. Лише у 2012 році сніг почав танути та були виявлені перші уламки літака. Цього літа температура в Альпах підвищилася і на поверхні з'явилося ще більше уламків.

Тепер представники військово-повітряних сил країни планують перенести із гори в долину близько двох тонн уламків літака та речей з нього, серед яких - двигун з пропелером, фрагменти крила та навіть шерстяні ковдри. Кабіна пілота ще не знайдена, повідомив речник ВПС. Уламки літака планують згодом виставити для огляду.

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