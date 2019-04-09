В Алжирі тривають протести проти правлячої еліти

В Алжирі десятки тисяч людей вийшли на вулиці у п'ятницю, 10 травня, вимагаючи усунення правлячої еліти країни. Попри спроби військових послабити напругу, протести тривають вже 12-у п'ятницю поспіль. Демонстранти вимагають радикальних змін, зокрема усунення політиків та бізнесменів, які керують країною з отримання нею незалежності від Франції в 1962 році, передає агенція Reuters.

Мітингувальники зібрались в центрі столиці, а також у містах Оран, Тізі-Узу та Константина. Вони тримали транспаранти з надписами "Вони всі мають піти" та вигукували антиурядові гасла. Демонстрація, яка стала першою у священний місяць Рамадан, відбувалась мирно та з меншою кількістю людей, ніж під час попередніх протестів.

На демонстрації в Алжирі вийшли десятки тисяч людей

Протестувальники також вимагають відставки тимчасового виконувачого обов'язків президента країни Абделькадера Бенсалаха, який замінив на цій посаді Абдельазіза Бутефліку. Бенсалах має виконувати обов'язки голови держави 90 днів, протягом яких планується підготувати заплановані на 4 липня президентські вибори.

Армія країни підтримала деякі з вимог протестувальників, серед яких початок розслідування проти людей, підозрюваних у зловживанні владою та державними коштами. Минулого тижня молодший брат Бутефліки, Саїд, та двоє колишніх начальників розвідки були затримані за звинуваченнями щодо "завдання шкоди армії та змови проти державної влади". Окрім того, через корупційні скандали були затримані щонайменше п'ятеро бізнесменів, серед яких найбагатша людина країни Іссад Ребраб.

Демонстранти вимагають відставки чиновників

Масові акції протесту почались у країні на початку березня, коли 82-річний президент Бутерфліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. На початку квітня він подав у відставку, однак протести після цього не припинились.