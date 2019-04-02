 В Алжирі тривають протести - вимагають відставки інших топ-чиновників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

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Новини

В Алжирі тривають протести - вимагають відставки інших топ-чиновників

Попри відставку президента Алжиру Абдельазіза Бутефліки, який правив країною 20 років, тисячі алжирців продовжують протестувати.

Протести проти влади в Алжирі

Сьому п'ятницю поспіль в Алжирі продовжуються багатотисячні протести

У  столиці Алжиру у п'ятницю, 5 квітня, знову відбуваються багатотисячні акції протесту, попри той факт, що президент країни Абдельазіз Бутефліка нещодавно пішов у відставку. 

Протести у столиці країни, місті Алжир, відбуваються у майже святковій атмосфері. Протестувальники співають та радіють тому, що їм вдалося змусити Бутефліку зректися своєї посади. Журналісти відмічають посилені заходи безпеки, включно з блок-постами, що перешкоджають автобусам протестувальників потрапити до центру столиці, повідомляє інформаційна агенція AP.

Серед вимог протестувальників: відставки прем'єр-міністра і глав верхньої палати парламенту та конституційного суду. У натовпі скандують: "Люди хочуть, щоб усі вони пішли!"

Це вже сьома поспіль, але перша після відставки Бутефліки п'ятниця протестів, які охопили країну майже два місяці тому. Протести спрямовані проти влади, яку протестувальники звинувачують в корупції та репресіях.

Екс-президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка

Проти Бутефліки виступили також військові

DW.COM

На вулиці міст Алжиру вийшли сотні тисяч людей, щоб вимагати відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки. Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху. (30.03.2019)

Начальник штабу Збройних сил Алжиру оголосив, що президента країни Адбельазіза Бутефліку мають оголосити недієздатним і він має піти з посади. (26.03.2019)

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка офіційно повідомив главі конституційних зборів про своє рішення скласти повноваження президента країни у вівторок, 2 квітня. Таким чином він виконав свою обіцянку піти у відставку до завершення строку своїх повноважень, яку дав днем раніше.

Проведені тиждень тому, 29 березня, акції стали наймасовішими від початку протестів - в них взяли участь сотні тисяч людей. На підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники керівництва армії, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA.

Бутефліка очолював Алжир 20 років - він чотири рази обирався президентом країни. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка нечасто з'являвся на публіці. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяв президенту керувати країною. Критики називали Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

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