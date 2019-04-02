В Алжирі тривають протести - вимагають відставки інших топ-чиновників

У столиці Алжиру у п'ятницю, 5 квітня, знову відбуваються багатотисячні акції протесту, попри той факт, що президент країни Абдельазіз Бутефліка нещодавно пішов у відставку.

Протести у столиці країни, місті Алжир, відбуваються у майже святковій атмосфері. Протестувальники співають та радіють тому, що їм вдалося змусити Бутефліку зректися своєї посади. Журналісти відмічають посилені заходи безпеки, включно з блок-постами, що перешкоджають автобусам протестувальників потрапити до центру столиці, повідомляє інформаційна агенція AP.

Серед вимог протестувальників: відставки прем'єр-міністра і глав верхньої палати парламенту та конституційного суду. У натовпі скандують: "Люди хочуть, щоб усі вони пішли!"

Це вже сьома поспіль, але перша після відставки Бутефліки п'ятниця протестів, які охопили країну майже два місяці тому. Протести спрямовані проти влади, яку протестувальники звинувачують в корупції та репресіях.

Проти Бутефліки виступили також військові

Президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка офіційно повідомив главі конституційних зборів про своє рішення скласти повноваження президента країни у вівторок, 2 квітня. Таким чином він виконав свою обіцянку піти у відставку до завершення строку своїх повноважень, яку дав днем раніше.

Проведені тиждень тому, 29 березня, акції стали наймасовішими від початку протестів - в них взяли участь сотні тисяч людей. На підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники керівництва армії, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA.

Бутефліка очолював Алжир 20 років - він чотири рази обирався президентом країни. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка нечасто з'являвся на публіці. Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяв президенту керувати країною. Критики називали Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.