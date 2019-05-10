 В Алжирі скасовані президентські вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2019

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Новини

В Алжирі скасовані президентські вибори

Президентські вибори в Алжирі, проведення яких планувалося 4 липня, скасовані. Перехідний період після відставки екс-президента Бутефліки в країні може продовжитись.

Протести в Алжирі не вщухають вже третій місяць

Протести в Алжирі не вщухають вже третій місяць

Конституційна рада Алжиру у неділю, 2 червня, скасувала президентські вибори, які мали відбутися у країні 4 липня. Формальною підставою для такого рішення стала відмова у реєстрації двох кандидатів, які подали документи для участі у виборах, заявили у Конституційній раді, яка відповідає за проведення виборів в Алжирі.

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Алжирський парламент призначив 76-річного Абделькадера Бенсалаха тимчасовим виконувачем обов'язків президента. Незадоволені цим протестувальники знову вийшли на вулиці. (09.04.2019)

Алжирський президент Абдельазіз Бутефліка оголосив про свою відставку - його правління, що тривало 20 років, офіційно добігло кінця до завершення строку його повноважень. (02.04.2019)

 

При цьому у раді не уточнили причин відмови у реєстрації кандидатів. За інформацією агенції Reuters, підставою для відмови стало те, що вони не змогли пред'явити 60 тисяч підписів виборців, необхідних для реєстрації. Конституційна рада звернулася до тимчасового виконуючого обов'язки президента країни Абделькадера Бенсалаха із закликом призначити нову дату виборів.

Бенсалах був призначений парламентом Алжиру тимчасовим в.о. президента 9 квітня, через тиждень після відставки колишнього президента країни Абдельазіза Бутефліки. Він мав виконувати обов'язки глави держави протягом 90 днів та підготувати проведення 4 липня президентських виборів. Тепер, у зв'язку зі скасуванням виборів у цей день, перехідний період в Алжирі може тривати довше. На думку оглядачів, цей період тепер може тривати щонайменше шість місяців замість запланованих трьох, зауважує агенція dpa. Наразі дія мандату Абделькадера Бенсалаха завершується 9 липня.

Тим часом в країні не вщухають багатотисячні акції протесту проти політиків, що залишилися з часів Бутефліки, а також проти самого Бенсалаха. 31 травня на вулиці столиці Алжиру та інших міст вийшли сотні тисяч демонстрантів. Серед їхніх вимог - відставка прем'єр-міністра Нуреддіна Бедуї, призначеного на цю посаду Бутефлікою у березні цього року. Масові акції протесту почались у країні на початку березня, коли 82-річний президент Бутерфліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. Згодом під тиском демонстрантів він від цих планів відмовився та зрештою подав у відставку. Однак, протести в Алжирі після цього не припинились.

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