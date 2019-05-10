В Алжирі скасовані президентські вибори

Конституційна рада Алжиру у неділю, 2 червня, скасувала президентські вибори, які мали відбутися у країні 4 липня. Формальною підставою для такого рішення стала відмова у реєстрації двох кандидатів, які подали документи для участі у виборах, заявили у Конституційній раді, яка відповідає за проведення виборів в Алжирі.

При цьому у раді не уточнили причин відмови у реєстрації кандидатів. За інформацією агенції Reuters, підставою для відмови стало те, що вони не змогли пред'явити 60 тисяч підписів виборців, необхідних для реєстрації. Конституційна рада звернулася до тимчасового виконуючого обов'язки президента країни Абделькадера Бенсалаха із закликом призначити нову дату виборів.

Бенсалах був призначений парламентом Алжиру тимчасовим в.о. президента 9 квітня, через тиждень після відставки колишнього президента країни Абдельазіза Бутефліки. Він мав виконувати обов'язки глави держави протягом 90 днів та підготувати проведення 4 липня президентських виборів. Тепер, у зв'язку зі скасуванням виборів у цей день, перехідний період в Алжирі може тривати довше. На думку оглядачів, цей період тепер може тривати щонайменше шість місяців замість запланованих трьох, зауважує агенція dpa. Наразі дія мандату Абделькадера Бенсалаха завершується 9 липня.

Тим часом в країні не вщухають багатотисячні акції протесту проти політиків, що залишилися з часів Бутефліки, а також проти самого Бенсалаха. 31 травня на вулиці столиці Алжиру та інших міст вийшли сотні тисяч демонстрантів. Серед їхніх вимог - відставка прем'єр-міністра Нуреддіна Бедуї, призначеного на цю посаду Бутефлікою у березні цього року. Масові акції протесту почались у країні на початку березня, коли 82-річний президент Бутерфліка, який обіймав посаду протягом 20 років, оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін. Згодом під тиском демонстрантів він від цих планів відмовився та зрештою подав у відставку. Однак, протести в Алжирі після цього не припинились.