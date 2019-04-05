В Алжирі призначили тимчасового президента, але протести тривають

Парламент Алжиру в вівторок, 9 квітня, затвердив Абделькадера Бенсалаха тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Раніше 76-річний Бенсалах очолював верхню палату парламенту. Посаду в. о. президента він обійматиме протягом наступних 90 днів. За цей термін у країні мають підготувати проведення наступних президентських виборів.

Бенсалах не може брати участь у президентських виборів. Він також не має підтримки опозиційних партій, які бойкотували призначення його тимчасовим головою держави. "Ми повинні працювати, щоб дозволити алжирському народу обрати їхнього президента якнайшвидше", - заявив Бенсалах під час виступу у парламенті, передає агенція Reuters.

Протестувальники незадоволені призначенням Бенсалаха, оскільки вважають його близьким до колишнього голови держави. У відповідь на його призначення на вулиці країни вийшли тисячі людей. Наразі залишається під питанням, як відреагують на призначення Бенсалаха військові, які раніше заявляли про підтримку вимог протестувальників. Якщо Бенсалах залишить посаду тимчасового президента, його замінить голова Конституційної ради Тайєб Белаіз, який також не користується підтримкою демонстрантів.

Як повідомлялось, на початку квітня після тривалих масових протестів у країні 82-річний президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка подав у відставку. Він обіймав посаду протягом 20 років. Масові акції протесту почались у країні на початку березня, коли Бутерфліка оголосив, що балотуватиметься на п'ятий президентський термін.