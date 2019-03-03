В Алжирі з новою силою розгорілися протести проти президента Бутефліки

Десятки тисяч людей в місті Алжирі протестують проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін. Не минулося без сутичок з поліцією.
Демонстрація в місті Алжирі проти кандидування Абдельазіза Бутефліки на п'ятий термін, 8 березня 2019 року
У столиці Алжиру в п'ятницю, 8 березня, з новою силою продовжилися масові антиурядові протести. На вулиці міста вийшли десятки тисяч людей, які виступають проти рішення чинного президента країни 82-річного Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий президентський термін.
Мітингувальники розмахували національними прапорами та скандували "Ні - п'ятому терміну!", передає агенція AFP. Учасники акції вщерть заполонили кілька десятків вулиць у центрі міста Алжира. Перед початком акції у місті припинили ходити потяги та метро. Протести також відбулися і в інших містах країни, зокрема в Орані та Константіні.
Протести в місті Алжирі відбувалася за посиленої присутності правоохоронців. Між мітингувальниками та полцейськими виникли сутички.
Тим часом декілька депутатів правлячої партії вирішили скласти мандати та приєднатися до антиурядових протестів, повідомив приватний телеканал Ashourouq. Утім, підтвердження цієї інформації поки немає. Також один з найпопулярніших імамів Алжиру не згадав у своїй молитві президента, як він робив кожної п'ятниці, а лише побажав всього найкращого алжирському народу, повідомляє агентство Reuters.
Напередодні Бутефліка, який рідко з'являється на публіці та зараз перебуває у лікарні в Швейцарії, попередив, що в лави демонстрантів можуть затесатися провокатори, аби спричинити безлади. "Ми повинні закликати до пильності і обережності у разі, якщо на мирне зібрання проникнуть підступні сили, що можуть спричинити хаос", - зазначив він.
Протести в Алжирі почалися в лютому після того, як стало відомо, що Бутефліка планує балотуватися на новий термін. Вони посилилися тиждень тому, коли 3 березня спливав термін подання до Конституційної ради країни необхідних документиів для участі в президентських виборах. Представник Бутефліки попри протести все ж подав документи.
Під час протестів 1 березня між демонстрантами та правоохоронцями виникли сутички, внаслідок чого понад 180 осіб були травмовані, а один протестувальник помер від серцевого нападу.
Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною. Критики Бутефліки закидають йому, що він є маріонеткою військових, сімейних кланів та впливових представників великого бізнесу.