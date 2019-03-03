В Алжирі з новою силою розгорілися протести проти президента Бутефліки

У столиці Алжиру в п'ятницю, 8 березня, з новою силою продовжилися масові антиурядові протести. На вулиці міста вийшли десятки тисяч людей, які виступають проти рішення чинного президента країни 82-річного Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий президентський термін.

Мітингувальники розмахували національними прапорами та скандували "Ні - п'ятому терміну!", передає агенція AFP. Учасники акції вщерть заполонили кілька десятків вулиць у центрі міста Алжира. Перед початком акції у місті припинили ходити потяги та метро. Протести також відбулися і в інших містах країни, зокрема в Орані та Константіні.

Протести в місті Алжирі відбувалася за посиленої присутності правоохоронців. Між мітингувальниками та полцейськими виникли сутички.

Під час акцій протесту 8 березня виникали сутички демонстрантів з правоохоронцями

Тим часом декілька депутатів правлячої партії вирішили скласти мандати та приєднатися до антиурядових протестів, повідомив приватний телеканал Ashourouq. Утім, підтвердження цієї інформації поки немає. Також один з найпопулярніших імамів Алжиру не згадав у своїй молитві президента, як він робив кожної п'ятниці, а лише побажав всього найкращого алжирському народу, повідомляє агентство Reuters.

Напередодні Бутефліка, який рідко з'являється на публіці та зараз перебуває у лікарні в Швейцарії, попередив, що в лави демонстрантів можуть затесатися провокатори, аби спричинити безлади. "Ми повинні закликати до пильності і обережності у разі, якщо на мирне зібрання проникнуть підступні сили, що можуть спричинити хаос", - зазначив він.

Демонстранти протестують проти п'ятого терміну чинного президента

Протести в Алжирі почалися в лютому після того, як стало відомо, що Бутефліка планує балотуватися на новий термін. Вони посилилися тиждень тому, коли 3 березня спливав термін подання до Конституційної ради країни необхідних документиів для участі в президентських виборах. Представник Бутефліки попри протести все ж подав документи.

Під час протестів 1 березня між демонстрантами та правоохоронцями виникли сутички, внаслідок чого понад 180 осіб були травмовані, а один протестувальник помер від серцевого нападу.

Абдельазіз Бутефліка, якому 2 березня виповнилося 82 роки, обирався на посаду президента вже чотири рази та очолює країну з 1999 року. У 2013 році він пережив інсульт, після чого дуже рідко з'являється на публіці. Чергові президентські вибори в Алжирі мають відбутися 18 квітня 2019 року. Рішення Бутефліки брати участь у перегонах викликало невдоволення багатьох алжирців, які вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє політику далі керувати країною. Критики Бутефліки закидають йому, що він є маріонеткою військових, сімейних кланів та впливових представників великого бізнесу.