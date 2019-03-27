 В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

В Алжирі відбулися наймасовіші акції протесту проти Бутефліки

На вулиці міст Алжиру вийшли сотні тисяч людей, щоб вимагати відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки. Раніше керівництво армії заявило про підтримку протестного руху.

Учасники акцій протесту в Алжирі

Учасники акцій протесту в Алжирі

Загалом сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Абдельазіза Бутефліки. Проведені в п'ятницю, 29 березня, масові акції стали наймасовішими з початку протестів шість тижнів тому, передає агентство новин Reuters.

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Тисячі алжирців вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з рішенням чинного президента Абдельазіза Бутефліки відкласти вибори. (12.03.2019)

На тлі протестів президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка вирішив не балотуватися на п'ятий президентський термін. Вибори, які мали відбутися 18 квітня, вирішено відкласти. Прем'єр-міністр країни подав у відставку. (11.03.2019)

Найбільша профспілка Алжиру та впливова політична партія підтримали заклик військових до відставки президента країни Абдельазіза Бутефліки. (27.03.2019)

Начальник штабу Збройних сил Алжиру оголосив, що президента країни Адбельазіза Бутефліку мають оголосити недієздатним і він має піти з посади. (26.03.2019)

За даними кореспондента Reuters, у столиці щонайменше один раз поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та кийки проти демонстрантів у відповідь на каміння, яке учасники акції жбурляли в правоохоронців.

Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники армійського керівництва, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA. Попри це президент Бутефліка й досі не відмовився від влади.

Нагадаємо, що чинний президент Бутефліка очолює Алжир 20 років. Він чотири рази обирався на цю посаду. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.

Після масових протестів Бутефліка погодився не брати участі у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

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