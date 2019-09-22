 В Албанії стався потужний землетрус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2019

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Новини

В Албанії стався потужний землетрус

У 30 кілометрах від албанської столиці Тирани, на узбережжі Адріатичного моря, стався землетрус магнітудою від 6,3 до 6,4 за шкалою Ріхтера. Є загиблі.

Наслідки землетрусу в Албанії

Наслідки землетрусу в Албанії

Один з найпотужніших землетрусів в Албанії за кілька останніх десятиліть стався на західному узбережжі країни вранці у вівторок, 26 листопада. Інститут геологічних наук в Тирані та Німецький центр геологічних досліджень в Потсдамі повідомили про магнітуду 6,3 за шкалою Ріхтера. За даними Геологічної служби США (USGS), вона становила 6,4.

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Після землетрусу магнітудою 5,8 в Албанії зафіксували ще понад 100 афтершоків. Травми отримали понад сотня людей, близько 600 будинків пошкодженіо (22.09.2019)

Потужний землетрус стався неподалік від Тирани. Через отримані травми були госпіталізовані десятки людей. (21.09.2019)

Місцева влада повідомляє про загибель щонайменше трьох осіб, десятки людей можуть перебувати під завалами. Зруйновані сотні будинків і споруд.

Епіцентр землетрусу знаходився в 10 кілометрах на північ від албанського портового міста Дурреса та в 30 кілометрах на захід від Тирани.  

За даними місцевих ЗМІ, незначні поштовхи відчувалися також в сусідньому Косові та на півдні Італії.

Внаслідок серії слабших землетрусів в Албанії у вересні цього року були пошкоджені сотні будинків і понад 100 осіб дістали поранень. Магнітуда землетрусів тоді варіювалася від 4,4 до 5,8. 

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