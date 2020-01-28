В Азербайджані відбуваються позачергові вибори до парламенту

У неділю, 9 лютого, у Азербайджані проходять позачергові вибори до парламенту країни - Міллі Меджлісу (Milli Majlis). У Центральній виборчій комісії Азербайджану повідомили, що голосування розпочалося о 8-ій ранку і триватимуть до 19-ї години за місцевим часом. Загалом на території країни створено 5573 виборчих дільниці. Оголошення попередніх результатів парламентських виборів очікується не пізніше 12 лютого.

Вибори визнають за будь-якої явки

За 125 місць у парламенті Азербайджану у одномандатних округах борються 1314 кандидатів. Переможцями вважатимуться ті кандидати, що наберуть найбільше голосів.

Загалом до виборчих списків внесені понад 5,3 мільйона громадян країни. При цьому виборче законодавство Азербайджану не передбачає нижнього порогу явки на парламентських виборах, тож їх визнають такими, що відбулися, за будь-якої явки.

Вслід за "реформами" Алієва

Попередній Міллі Меджліс було розпущено за ініціативою правлячої партії "Єні Азербайджан" ("Новий Азербайджан". - Ред.). 28 листопада 2019 року політрада цієї політичної сили вирішила ініціювати дострокові вибори, хоча чергові вибори до парламенту мали відбутися через рік - в останню неділю листопада 2020 року.

Вже 2 грудня Міллі Меджліс більшістю голосів ухвалив звернення до президента країни Ільхама Алієва з рекомендацією щодо розпуску парламенту. У зверненні "Єні Азербайджан", зачитаному під час цього засідання, зазначалося, що необхідність оновлення законодавчого органу назріла у зв'язку з політикою реформ Алієва, яка "в останні місяці вийшла на якісно новий рівень".

У правлячій партії Азербайджану запевняють: в останні місяці темпи реформ Алієва вийшли на новий рівень

Вже 4 грудня конституційний суд визнав рішення про розпуск парламенту таким, що відповідає Конституції, а на наступний день Алієв призначив дострокові парламентські вибори на 9 лютого 2020 року.

Дострокові вибори президента

Так само неочікувано Алієв призначив проведення дострокових президентських виборів у 2018 році. Тоді чергові вибори президента мали відбутися у жовтні того ж року, але на початку року він призначив дострокове голосування на квітень.

На цих виборах Алієв отримав упевнену перемогу, набравши понад 80 відсотків голосів.

Однак в ОБСЄ розкритикували хід голосування, заявивши, що вибори відбулися з порушеннями та без справжньої конкуренції.

17 років в кріслі президента Азербайджану

Алієв є президентом Азербайджану з 2003 року. До 2018 року він переобирався на президентську посаду двічі.

У 2012 році журналістська мережа "Проєкт з розслідування корупції та організованої злочинності" назвала Алієва "найкорумпованішою людиною року". А у 2018 році владу Азербайджану підозрювали у підкупі членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Азербайджан відомий також жорстким переслідуванням критиків режиму Алієва.