 В аеропорт попри коронавірус: як пандемія змінила авіаподорожі | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.06.2020

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Європа

В аеропорт попри коронавірус: як пандемія змінила авіаподорожі

Майже всі кордони у Європі тепер знову відкриті, і це знову відчутно збільшить потік людей в аеропортах. Але пасажири матимуть зважати на нові правила перельотів.

Пасажири мають носити маски та дотримуватись дистанції. На фото - аеропорт Дюссельдорфа

Пасажири мають носити маски та дотримуватись дистанції. На фото - аеропорт Дюссельдорфа

Подорожувальники, які вирушають у ці дні у відпустку в межах Європейського Союзу, мають розібратися не лише у протиепідемічних заходах країни, до якої вони зібралися. У аеропортах та літаках зараз також запровадили особливі правила.

Що робити після прибуття в аеропорт?

Найважливіше - спочатку: пасажири мають носити захисні маски у всіх європейських аеропортах. При цьому робити це вони повинні "з входу до терміналу аеропорту вильоту до залишення терміналу аеропорту прибуття". Про це йдеться у рекомендаціях щодо подорожей під час пандемії COVID-19, оприлюднених Європейським Союзом. Винятком є діти до шести років та люди, які через медичні показання не можуть носити маски.

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Окрім цього, подорожувальники мають кожні чотири години змінювати маски, регулярно мити руки та користуватися засобами дезінфекції. Оскільки загальний час реєстрації, посадки та польоту легко може розтягнутися на декілька годин більше від запланованого часу подорожі, пасажири мають запастися однією чи кількома масками на зміну.

Від здачі багажу до посадки - що нового?

І про багаж. У більшості німецьких аеропортів зараз є чинним правилом, що кожен пасажир може взяти з собою на борт лише одну одинцю ручної поклажі. Це має зменшити ризик зараження під час проходження контролю безпеки. Під час реєстрації та контролю безпеки також діє правило дотримання дистанції не менше 1,5 метра.

Реєстрація в аеропорту Мілана - на борт дозволено брати лише одну одиницю ручної поклажі

Реєстрація в аеропорту Мілана - на борт дозволено брати лише одну одиницю ручної поклажі

Аби зробити це можливим Асоціація німецьких аеропортів (ADV) рекомендує "розтягнути" усі стадії, які пасажири проходять на шляху до літака. За це мають відповідати самі аеропорти та авіакомпанії. За допомогою огорож та розмітки черги мають бути організовані таким чином, аби у пасажирів була змога дотримуватися мінімальної дистанції. Також мають бути відкритими додаткові віконця для реєстрації, а місця для сидіння у залі очікування мають бути недоступними.

Чи можна буде поїсти в аеропорту?

Ті, хто хоче провести час між реєстрацією та посадкою за сендвічем чи стаканом помаранчевого соку, мають розуміти, що далеко не всі ресторани та крамниці відновили свою роботу у аеропортах. Але їсти та пити - попри обов'язок носити маски - все ж можна.

Чи доведеться здавати аналізи?

Зараз застосування спеціальних камер та інших засобів вимірювання температури пасажирів не є обов'язковим у німецьких аеропортах. Якщо ж така вимога буде офіційно висунута, летовища до цього готові, повідомляють в ADV.

Окрім того, авіакомпанія Lufthansa хоче запропонувати пасажирам перед вильотом робити тести на коронавірус. За інформацією журналу Der Spiegel перевізник хоче ще у червні чи найпізніше на початку липня почати пропонувати цю послугу у аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена. Результат має бути готовий протягом чотирьох годин. За даними речника Lufthansa, цю послугу хочуть запропонувати передусім для тих пасажирів, які подорожують у країни, де наявність негативного тесту на COVID-19 є вимогою для в'їзду.

Наскільки легко заразитися у літаку?

Досить важко. Принаймні на цьому наполягають авіалінії та європейський виробник літаків Airbus. Причиною цьому є те, що повітря циркулює у салоні літака згори вниз. Таким чином краплі, що виділяються під час дихання, потрпляють на підлогу, а не обличчя сусіда по кріслу. "Вірогідність передачі інфекції через потік повітря є у літаку такою ж низькою, як і у операційній в німецькій лікарні", - пише авіакомпанія Condor на своєму сайті.

Вірусолог Йонас Шмідт-Ханасіт попереджає - подорожей без ризику зараження коронавірусом немає

Вірусолог Йонас Шмідт-Ханасіт попереджає - подорожей без ризику зараження коронавірусом немає

Вірусолог Йонас Шмідт-Ханасіт (Jonas Schmidt-Chanasit), втім, не вважає таке порівняння доречним. В інтерв'ю німецькому радіо Deutschlandfunk керівник Інституту тропічної медицини Бернгарда Нохта зазначив: "В операційній ви лежите на операційному столі самі, а біля вас знаходиться лише декілька лікарів". У літаку ситуація зовсім інша, і це треба чесно сказати, зазначає лікар.

Навіть за умови ретельного очищення повітря подорожей без ризику досягти не вийде, каже вірусолог. Чим тривалішим є політ, тим вищим є ризик зараження. "Це означає, що короткий переліт тривалістю в одну годину сильно відрізняється від польоту через океан, який триває десять годин, чи навіть до Канарських островів, де йдеться про чотири чи п'ять годин", - пояснює Шмідт-Ханасіт.

Чи всі місця у літаку будуть зайняті?

За останні місяці майже кожен твердо засвоїв одну річ: чим більшою є відстань між двома особами, тим меншою є небезпека передачі коронавірусу. Тому деякі експерти вимагають залишати місця посередині у кожному ряду літака вільними.

Пасажири під час посадки в літак у Женеві - права на вільне середнє місце подорожувальники не мають

Пасажири під час посадки в літак у Женеві - права на вільне середнє місце подорожувальники не мають

Це рекомендує і агенція з безпеки авіасполучень ЄС. Але цього правила авіалінії мають дотримуватися лише у випадку, коли завантаження літака це дозволяє. Тобто пасажири не мають права на вільне сусіднє місце, а дотримання дистанції у 1,5 метра буде забезпечуватися не завжди.

Тому дослідник авіаційної галузі з Університету прикладних наук Гамбурга Дітер Шольц (Dieter Scholz) застерігає від недооцінення ризиків авіаподорожей у часи коронавірусу: "Перельоти під час пандемії можуть спричинити другу хвилю заражень, а інфікування відбуватиметься по всьому світу навіть швидше, ніж це було на початку пандемії".

Але якщо авіаподорожі не уникнути, Шольц рекомендує забронювати місце в останньому ряду біля вікна. Окрім цього пасажири не мають під час польоту ходити по літаку та за можливості варто використовувати маску із високим ступенем захисту.

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    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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Пасажири мають носити маски та дотримуватись дистанції. На фото - аеропорт Дюссельдорфа

В аеропорт попри COVID-19: як пандемія змінила авіаподорожі

Відкриття кордонів в Європі збільшить потік людей в аеропортах - пасажири матимуть зважати на нові правила перельотів.  

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