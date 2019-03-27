В аеропорту Франкфурта почали будівництво третього терміналу

В аеропорту Франкфурта попри протести громадських організацій у понеділок, 29 квітня, був закладений перший камінь майбутнього третього терміналу. Очікується, що новий термінал прийматиме приблизно 25 мільйонів пасажирів на рік, передає агенція dpa.

Перший етап будівництва має бути завершений до 2021 року. Новий термінал має полегшити роботу двох уже наявних, які минулого року прийняли 70 мільйонів пасажирів. Згідно з планами, у 2023 році третій термінал має прийняти 21 мільйон осіб.

Оператор аеропорту Fraport планує спямувати на будівництво терміналу до чотирьох мільярдів євро. Це є однією з найбільших приватних інфраструктурних інвестицій у Європі.

На церемонії закладення першого каменю нового терміналу були присутні близько 700 гостей з політичних та бізнесових кіл. Одночасно біля першого терміналу пройшла акція протесту противників будівництва. Вони побоюються зростання рівня викидів вихлопних газів та шуму через появу нового терміналу.