В аеропорту Франкфурта почали будівництво третього терміналу

В аеропорту Франкфурта попри протести громадських організацій у понеділок, 29 квітня, був закладений перший камінь майбутнього третього терміналу. Очікується, що новий термінал прийматиме приблизно 25 мільйонів пасажирів на рік, передає агенція dpa.
Перший етап будівництва має бути завершений до 2021 року. Новий термінал має полегшити роботу двох уже наявних, які минулого року прийняли 70 мільйонів пасажирів. Згідно з планами, у 2023 році третій термінал має прийняти 21 мільйон осіб.
Оператор аеропорту Fraport планує спямувати на будівництво терміналу до чотирьох мільярдів євро. Це є однією з найбільших приватних інфраструктурних інвестицій у Європі.
На церемонії закладення першого каменю нового терміналу були присутні близько 700 гостей з політичних та бізнесових кіл. Одночасно біля першого терміналу пройшла акція протесту противників будівництва. Вони побоюються зростання рівня викидів вихлопних газів та шуму через появу нового терміналу.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Безкінечні полиці із загубленим добром
Близько 22 тисяч предметів щорічно потрапляє до бюро знахідок Франкфуртського аеропорту. Якщо загублена річ має картку з адресою або телефоном, тоді з власником зв'яжуться. Як правило, загублені предмети зберігаються в бюро знахідок три місяці. Речі, які є дуже особистими, потім знищуються. Решта продається на аукціоні, який відбувається кілька разів на рік.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Загубився і його дуже бракувало
Деякі речі швидко знаходять свого господаря. Доля цього плюшевого мавпеня вирішилась швидко, господарю його дуже бракувало, розповідає Ріке Крюґер (Rike Krüger), заступниця керівника бюро знахідок. Вона отримала електронного листа з Флориди - мавпеня перед відльотом забула дитина. Незабаром іграшку відішлють поштою до США.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Від ключів до візка для інвалідів
Найтрадиційнішим предметом, який гублять, є ключі. Інші загублені або забуті речі викликають чимало запитань. Якось знайшли валізу, вщент заповнену яблуками, був також і складений візок для інвалідів. У жодному з цих випадків власник залишених речей так і не зголосився. "Очевидно, деякі пасажири у нас починають знову ходити", - каже Ріке Крюґер.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Заборонене конфіскують
Предмети, які не можна брати з собою в салон літака, також врешті-решт опиняються в бюро знахідок, де їхні власники їх можуть потім знову забрати. Але от конфіскована проста запальничка навряд чи колись знову побачить свого власника.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Ланцюгова лісопилка - це просто класика
У бюро знахідок, яке представляє собою величезний склад, можна побачити й чимало дивовижного. "До так би мовити класики належать ланцюгові лісопилки, - розповідає Ріке Крюґер. - Особливо багато їх накопичується влітку". Дехто, очевидно, настільки любить свої інструменти, що не хоче розлучатися з ними і у відпустці. Конфісковані лісопилки закриваються в спеціальній шафі для небезпечних предметів.
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З лісопилою у відпустку - що гублять або забувають у Франкфуртському аеропорту
Також гіроскутери в літак не пропускають
Перевозити в літаку гіроскутери теж заборонено. Вони працюють на літієвих батареях, і тому їх заборонено перевозити як у багажі, так і в ручній кладі. Отже, в бюро знахідок у Франкфуртському аеропорту зберігається відразу кілька таких двуколесних скутерів.
Автор: Рахель Кляйн