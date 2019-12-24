В аеропорту Стамбула літак після посадки розвалився, постраждали 120 людей

У стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гюкчен у середу, 5 лютого, літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.
За даними губернатора Стамбула Алі Єрлікаї, 120 людей внаслідок інциденту були доправлені до лікарні, загиблих немає. Більшість травмованих "почувається добре, за винятком однієї чи двох осіб", цитує агентство новин AFP. За повідомленнями турецьких ЗМІ, під час аварії серйозні травми отримали обидва пілоти - громадяни Південоої Кореї та Туреччини.
У літака відвалилась задня частина
На борту літака Boeing 737, який прибув з Ізміра, перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу. Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Про причини аварії поки не повідомляють.
Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.
-
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Плавний злет, різка посадка
Літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі смуги під час посадки в аеропорту Трабзона на півночі Туреччини. Повітряне судно застрягло на схилі, у кількох метрах від Чорного моря. В авіакомпанії назвали це "інцидентом на злітно-посадковій смузі". Постраждалих ані серед пасажирів, ані членів екіпажу немає.
-
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Причину інциденту встановлюють
Boeing 737-800 ледь не скотився у Чорне море, коли його колеса застрягли у брудному схилі. Як заявив губернатор Трабзона Юджель Явуз (Yucel Yavuz), слідчі нині намагаються встановити причину інциденту. За деякими даними, найбільш ймовірно йдеться про зіткнення літака з птахом.
-
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Задимлений літак
На світлинах, опублікованих в турецьких ЗМІ, видно клуби чорного диму з літака, тож є припущення, що на борту могла спалахнути пожежа. Один з пасажирів, Юксель Горду (Yuksel Gordu), назвав дивом те, що усі 168 людей на борту не були травмовані. "Ми могли згоріти, вибухнути, впасти в море", - сказав він.
-
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Паніка на борту
Інша пасажирка, Фатма Горду (Fatma Gordu), в інтерв’ю турецькій новинній агенції Dogan розповіла, що коли літак зійшов зі смуги і почав скочуватися з обриву, в салоні почалася паніка. "Ми різко повернулися, передня частина літака впала, а задня - зависла в повітрі. Усіх охопила паніка".
-
Як турецький літак ледь не впав у Чорне море
Закритий аеропорт
На час аварійно-рятувальних робіт аеропорт Tрабзона залишався закритим кілька годин. Польоти відновилися зранку неділі.
Автор: Ольга Войтович