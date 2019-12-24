В аеропорту Стамбула літак після посадки розвалився, постраждали 120 людей

У стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гюкчен у середу, 5 лютого, літак авіакомпанії Pegasus Airlines при посадці виїхав за межі злітно-посадкової смуги, розвалився на кілька частин та загорівся. Пожежу оперативно загасили.

За даними губернатора Стамбула Алі Єрлікаї, 120 людей внаслідок інциденту були доправлені до лікарні, загиблих немає. Більшість травмованих "почувається добре, за винятком однієї чи двох осіб", цитує агентство новин AFP. За повідомленнями турецьких ЗМІ, під час аварії серйозні травми отримали обидва пілоти - громадяни Південоої Кореї та Туреччини.

У літака відвалилась задня частина

На борту літака Boeing 737, який прибув з Ізміра, перебували 171 пасажир і шість членів екіпажу. Літак здійснював посадку за складних метеоумов - сильного дощу та вітру. Про причини аварії поки не повідомляють.

Аеропорт після інциденту закрили, рейси перевели в інший аеропорт Стамбула.