В аеропорту "Київ" таки почали міряти температуру тіла пасажирів з Італії

У Міжнародному аеропорту "Київ" ("Жуляни") заявили, що розпочали вимірювання температури тіла пасажирів, які прибувають прямими рейсами з Італії. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сторінці аеропорту в Facebook.

"У зв'язку зі спалахом інфекції, викликаної коронавірусом СOVID-2019 в окремих районах Італії, рейси, які прибувають до аеропорту "Київ" з Італії, перевіряє черговий лікар-епідеміолог для виявлення хворих або з підозрою на захворювання серед пасажирів, що прибувають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що з 20-ї години 24 лютого у всіх людей, які прибуватимуть з країн, де зареєстровані випадки захворювання коронавірусом, мали почати перевірки рівня температури тіла. Гончарук також зазначив, що "температурний скрінінг буде проводитися для всіх пасажирів у основних аеропортах України".

Однак 25 лютого в пресслужбі аеропорту "Бориспіль" повідомили, що станом на 14:00 вівторка представник санітарно-контрольного пункту МОЗ в обов'язковому порядку зустрічає лише рейси, які прибувають з Італії.

А в аеропорту "Київ" у вівторок удень заявили про відсутність у них спецсканерів і тепловізорів. "З боку держави ніякого спеціального контролю у зв'язку з епідемією коронавірусу ні на рейсах з Італії, ні на рейсах з інших країн не забезпечено. Жодних розпоряджень про обов'язкові перевірки пасажирів нам не направляли", - заявили в пресслужбі аеропорту.