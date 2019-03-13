В аеропорту біля Евересту розбився літак, троє загиблих

В непальському аеропорту імені Тенцинга та Гілларі поблизу гори Еверест у неділю, 14 квітня, розбився невеликий пасажирський літак, повідомила влада країни. Внаслідок аварії загинули троє та були травмовані четверо людей. Літак авіакомпанії Summit Air намагався вилетіти з Лукли в Катманду. Але його знесло поривом вітру зі злітної смуги і він врізався у припаркований вертоліт компанії Manang Air, повідомив представник агентства цивільної авіації країни Радж Кумар Чхетрі, передає агенція AP.

Серед загиблих - пілот літака та двоє поліцейських, які перебували біля вертольота. Травмованих відправили вертольотом до лікарні в Катманду. Повідомляється, що четверо пасажирів та бортпровідник літака не були поранені.

Обидві авіакомпанії є приватними та перевозять туристів і непальців у віддалених районах країни. Після аварії місцева влада призупинила роботу аеропорту.

Аеропорт імені Тенцинга та Гілларі часто називають найнебезпечнішим у світі через коротку злітно-посадкову смугу. Він розташований на висоті 2 845 метрів і призначений лише для вертольотів і невеликих літаків. У травні 2017 року в Луклі вантажний літак втратив висоту та врізався в гору нижче злітно-посадкової смуги, внаслідок чого загинули двоє пілотів.