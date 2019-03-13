 В аеропорту біля Евересту розбився літак, троє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2019

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Новини

В аеропорту біля Евересту розбився літак, троє загиблих

Невеликий пасажирський літак намагався злетіти, але був знесений вітром та врізався в вертоліт. Загинули троє людей та ще четверо були поранені.

Аеропорт імені Тенцинга та Хілларі в Луклі

Аеропорт імені Тенцинга та Хілларі в Луклі

В непальському аеропорту імені Тенцинга та Гілларі поблизу гори Еверест у неділю, 14 квітня, розбився невеликий пасажирський літак, повідомила влада країни. Внаслідок аварії загинули троє та були травмовані четверо людей. Літак авіакомпанії Summit Air намагався вилетіти з Лукли в Катманду. Але його знесло поривом вітру зі злітної смуги і він врізався у припаркований вертоліт компанії Manang Air, повідомив представник агентства цивільної авіації країни Радж Кумар Чхетрі, передає агенція AP.

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Серед загиблих - пілот літака та двоє поліцейських, які перебували біля вертольота. Травмованих відправили вертольотом до лікарні в Катманду. Повідомляється, що четверо пасажирів та бортпровідник літака не були поранені.

Обидві авіакомпанії є приватними та перевозять туристів і непальців у віддалених районах країни. Після аварії місцева влада призупинила роботу аеропорту.

Аеропорт імені Тенцинга та Гілларі часто називають найнебезпечнішим у світі через коротку злітно-посадкову смугу. Він розташований на висоті 2 845 метрів і призначений лише для вертольотів і невеликих літаків. У травні 2017 року в Луклі вантажний літак втратив висоту та врізався в гору нижче злітно-посадкової смуги, внаслідок чого загинули двоє пілотів.

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