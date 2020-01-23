В аеропорту "Бориспіль" почнуть міряти температуру пасажирам з Китаю - МОЗ

У київському аеропорту "Бориспіль" з неділі, 26 січня, розпочнуть проводити температурний скринінг пасажирів, що прибувають прямими авіарейсами з Китаю. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України.

Згідно з повідомленням, контроль розпочнеться з першого планового авіарейсу, який прибуде з Китаю в цей день. "Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами", - зазначається у повідомленні на сторінці відомства у Facebook.

Нові рекомендації ВООЗ

Також у МОЗ зазначають, що в суботу, 26 січня, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо скринінгу на в'їзних пунктах країн, які досі не були уражені коронавірусом 2019-nCoV.

ВООЗ вважає, що запровадження скринінгу не було достатньо ефективним та потребувало значних інвестицій. Водночас більшість випадків хвороби в аеропортах були виявлені саме завдяки температурному скринінгу. "Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну", - наголосили в МОЗ.

У відомстві також додали, що зменшити ризики інфікування коронавірусом можуть допомогти звичайні методи профілактики гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ), серед яких миття рук, використання антисептичних засобів, уникнення близького контакту із хворими на застуду чи грип та "незахищених контактів" з дикими чи свійськими тваринами.

Антисептичні засоби для рук - один із способів запобігти поширенню коронавірусу

Коронавірус поширюється світом

Хвороба, що була вперше зафіксована у китайському місті Ухань, швидко поширилася КНР, де забрала життя вже щонайменше 56 осіб. Наразі зафіксовано 1975 випадків інфікування коронавірусом2019-nCoV. Вважається, що вперше його перенесення від тварин до людини відбулося на рибному ринку Ухані, де крім морепродуктів нелегально продають диких тварин для вживання в їжу.

Водночас дедалі більше випадків зараження коронавірусом фіксується в інших країнах світу: США, Канаді, Австралії, Південній Кореї, Японії та Тайланді. Три зафіксовані у Франції випадки свідчать - під час прибуття з Китаю до іншої країни інфіковані можуть не мати симптомів хвороби, які проявляються пізніше.