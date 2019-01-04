 В аеропортах Берліна страйкують працівники служб безпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2019

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Новини

В аеропортах Берліна страйкують працівники служб безпеки

Через страйк працівників служб безпеки в аеропортах "Тегель" і "Шенефельд" до летовищ призначення не дістануться пасажири близько 80 ранкових рейсів.

EU-Gericht klärt Regeln zu Gepäckverlust und Flugausfällen (picture alliance / dpa Themendienst)

Працівники служб безпеки двох берлінських аеропортів "Тегель" і "Шенефельд" проводять попереджувальний страйк вранці у понеділок, 7 січня. Профспілка Ver.di, що захищає інтереси працівників сфери обслуговування і держсектора, закликала їх припинити роботу з 5-ї до 8.45 ранку за місцевим часом.

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Через страйк Deutsche Bahn у ФРН уранці 10 грудня не ходять потяги далекого сполучення. Співробітники німецької залізниці страйкують через провал переговорів представників профспілки і роботодавця. (10.12.2018)

Під час великого розпродажу працівники інтернет-гіганта Amazon страйкують, вимагаючи збільшення зарплат та покращення умов праці. Компанія повідомила, що це не впливає на замовлення клієнтів. (23.11.2018)

Внаслідок страйку можуть постраждати пасажири близько 80 рейсів, приблизно 60 з них заплановані в "Тегелі", інші 20 - в "Шенефельді". Авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування восьми рейсів з "Тегеля" - чотири з них до Франкфурта-на-Майні, інші - в Мюнхен.

Авіакомпанії EasyJet та Ryanair також скасували частину рейсів, запланованих в "Шенефельді". Адміністрація аеропортів, де проходить страйк, рекомендує пасажирам, які мають намір вилетіти ранковими рейсами, заздалегідь отримати довідкову інформацію у відповідних авіакомпаніях.

Профспілка вимагає підвищити оплату праці співробітників служби безпеки до 20 євро на годину. Черговий раунд тарифних переговорів з Федеральною асоціацією компаній з авіаційної безпеки (BDLS) завершився провалом.

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