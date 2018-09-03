В адміністрації Трампа спостерігається активний опір президенту - The New York Times

У Білому домі спостерігається активна протидія політиці президента США Дональда Трампа, до якої залучено багато високопоставлених чиновників адміністрації глави держави. Про це повідомив анонімний автор гостьової статті під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа", яку як виняток опублікувало в середу, 5 вересня, видання The New York Times.

Колумніст не став називати свого імені через побоювання втратити роботу. Він запевняє, що й надалі стоїть на позиціях республіканців та не поділяє поглядів демократів. Попри це автор статті визнає, що як він сам, так і його колеги намагаються зробити все, щоб Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє анонімний автор статті.

Мета таких дій, пояснює автор матеріалу, - захистити й "вберегти демократичні інститути США" доти, доки Дональд Трамп не залишить посаду президента. Він також переконаний, що нинішня політика Трампа "шкодить" країні. Так само автор статті впевнений, що корінь проблеми - "аморальність президента".

Серед іншого в матеріалі наголошується, що одразу після інавгурації Трампа деякі чиновники дискутували про необхідність застосування 25-ї поправки, котра передбачає позбавлення президента повноважень через його неспроможність виконувати їх. Але тоді цю ідею відкинули через небажання спровокувати "конституційну кризу".

Трамп вбачає "зраду"

Реакція Трампа на статтю в NYT була блискавичною. Спочатку Трамп опублікував допис в соцмережі Twitter, що містив лише одне слово: "Держзрада?". Вже в наступному дописі він запитав, "чи справді існує" цей високопоставлений співробітник адміністрації. "Якщо ця боягузлива анонімна особа справді існує, то газета повинна негайно, заради національної безпеки, видати його/її уряду", - написав він.

Згодом прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс назвала опублікований анонімно матеріал "жалюгідним", вимагаючи від редакції вибачень. "2016 року близько 62 мільйонів людей обрали президентом Дональда Трампа", - нагадала вона. За її словами, ніхто з них не обрав боягузливе анонімне джерело занепалої New York Times".

Напередодні повідомлялося про вихід нової книги американського журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", де автор, зокрема, розповідає, як підлеглі Дональда Трампа намагаються обійти та саботувати дані їм доручення.