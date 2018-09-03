В адміністрації Трампа спостерігається активний опір президенту - The New York Times

Аби вберегти США від шкоди через дії Трампа, високопоставлені співробітники адміністрації президента США свідомо протидіють йому. Про це написав для видання The New York Times анонімний автор.
Підлеглі опираються політиці та задумам Трампа, запевняє автор статті у New York Times (архівне фото)
У Білому домі спостерігається активна протидія політиці президента США Дональда Трампа, до якої залучено багато високопоставлених чиновників адміністрації глави держави. Про це повідомив анонімний автор гостьової статті під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа", яку як виняток опублікувало в середу, 5 вересня, видання The New York Times.
Колумніст не став називати свого імені через побоювання втратити роботу. Він запевняє, що й надалі стоїть на позиціях республіканців та не поділяє поглядів демократів. Попри це автор статті визнає, що як він сам, так і його колеги намагаються зробити все, щоб Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє анонімний автор статті.
Мета таких дій, пояснює автор матеріалу, - захистити й "вберегти демократичні інститути США" доти, доки Дональд Трамп не залишить посаду президента. Він також переконаний, що нинішня політика Трампа "шкодить" країні. Так само автор статті впевнений, що корінь проблеми - "аморальність президента".
Серед іншого в матеріалі наголошується, що одразу після інавгурації Трампа деякі чиновники дискутували про необхідність застосування 25-ї поправки, котра передбачає позбавлення президента повноважень через його неспроможність виконувати їх. Але тоді цю ідею відкинули через небажання спровокувати "конституційну кризу".
Трамп вбачає "зраду"
Реакція Трампа на статтю в NYT була блискавичною. Спочатку Трамп опублікував допис в соцмережі Twitter, що містив лише одне слово: "Держзрада?". Вже в наступному дописі він запитав, "чи справді існує" цей високопоставлений співробітник адміністрації. "Якщо ця боягузлива анонімна особа справді існує, то газета повинна негайно, заради національної безпеки, видати його/її уряду", - написав він.
Згодом прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс назвала опублікований анонімно матеріал "жалюгідним", вимагаючи від редакції вибачень. "2016 року близько 62 мільйонів людей обрали президентом Дональда Трампа", - нагадала вона. За її словами, ніхто з них не обрав боягузливе анонімне джерело занепалої New York Times".
Напередодні повідомлялося про вихід нової книги американського журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", де автор, зокрема, розповідає, як підлеглі Дональда Трампа намагаються обійти та саботувати дані їм доручення.
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