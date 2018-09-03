 В адміністрації Трампа спостерігається активний опір президенту - The New York Times | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

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Новини

В адміністрації Трампа спостерігається активний опір президенту - The New York Times

Аби вберегти США від шкоди через дії Трампа, високопоставлені співробітники адміністрації президента США свідомо протидіють йому. Про це написав для видання The New York Times анонімний автор.

Дональд Трамп, Вашингтон, архівне фото

Підлеглі опираються політиці та задумам Трампа, запевняє автор статті у New York Times (архівне фото)

У Білому домі спостерігається активна протидія політиці президента США Дональда Трампа, до якої залучено багато високопоставлених чиновників адміністрації глави держави. Про це повідомив анонімний автор гостьової статті під назвою "Я - частина опору в уряді Трампа", яку як виняток опублікувало в середу, 5 вересня, видання The New York Times.

Колумніст не став називати свого імені через побоювання втратити роботу. Він запевняє, що й надалі стоїть на позиціях республіканців та не поділяє поглядів демократів. Попри це автор статті визнає, що як він сам, так і його колеги намагаються зробити все, щоб Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє анонімний автор статті.

Мета таких дій, пояснює автор матеріалу, - захистити й "вберегти демократичні інститути США" доти, доки Дональд Трамп не залишить посаду президента. Він також переконаний, що нинішня політика Трампа "шкодить" країні. Так само автор статті впевнений, що корінь проблеми - "аморальність президента".

Серед іншого в матеріалі наголошується, що одразу після інавгурації Трампа деякі чиновники дискутували про необхідність застосування 25-ї поправки, котра передбачає позбавлення президента повноважень через його неспроможність виконувати їх. Але тоді цю ідею відкинули через небажання спровокувати "конституційну кризу".

Трамп вбачає "зраду"

Реакція Трампа на статтю в NYT була блискавичною. Спочатку Трамп опублікував допис в соцмережі Twitter, що містив лише одне слово: "Держзрада?". Вже в наступному дописі він запитав, "чи справді існує" цей високопоставлений співробітник адміністрації. "Якщо ця боягузлива анонімна особа справді існує, то газета повинна негайно, заради національної безпеки, видати його/її уряду", - написав він.

Згодом прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс назвала опублікований анонімно матеріал "жалюгідним", вимагаючи від редакції вибачень. "2016 року близько 62 мільйонів людей обрали президентом Дональда Трампа", - нагадала вона. За її словами, ніхто з них не обрав боягузливе анонімне джерело занепалої New York Times".

Напередодні повідомлялося про вихід нової книги американського журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Білому домі", де автор, зокрема, розповідає, як підлеглі Дональда Трампа намагаються обійти та саботувати дані їм доручення.

  • Колишній держсекретар США Рекс Тіллерсон (picture-alliance/dpa/J. Ernst)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Рекс Тіллерсон

    Колишній керівник Exxon протримався на посаді держсекретаря США трохи більше року. Дональд Трамп звільнив його заради формування "нової команди" напередодні перемовин з Північною Кореєю, додавши, що у нього з Тіллерсоном "не збігаються позиції". Подейкують, що стосунки між президентом та урядовцем погіршились після того, як Тіллерсон у жовтні 2017 року назвав Трампа "ідіотом".

  • Колишній старший радник Трампа з економічних питань Гері Кон (Getty Images/D. Angerer)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Гері Кон

    До роботи старшим радником президента США з економічних питань Гері Кон очолював інвестиційний банк Goldman Sachs. Його вважають одним із авторів податкової реформи, ухваленої в США наприкінці 2017 року. Кон є противником політики протекціонізму: він критував ініціативу Трампа щодо запровадження мит на ввезення алюмінію і сталі до США, заявляючи, що це негативно вплине на бізнес.

  • Хоуп Хікс (Reuters/L. Millis)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Хоуп Хікс

    Хоуп Хікс пішла з посади директорки з комунікацій Білого дому наприкінці лютого 2018 року. За день до звільнення вона свідчила перед американськими законодавцями у так званій "російській справі". У Білому домі наголошували, що відставка Хікс не пов'язана з її свідченнями. 29-річна колишня модель була серед найближчих соратників Трампа.

  • Колишній стратегічний радник Трампа Стівен Беннон (Getty Images/M. Wilson)

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Стів Беннон

    Навіть людина, яка відіграла ключову роль у сходженні Трампа на політичний олімп, не протрималась у Білому домі довше року. Саме для Беннона Трамп у грудні 2016 року створив посаду головного стратега. Беннон був палким прихильником економічного націоналізму США та стратегії "Америка передусім". Причиною конфлікту з Трампом вважають критичні висловлювання Беннона щодо родини президента.

  • Ентоні Скарамуччі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Ентоні Скарамуччі

    53-річний колишній інвестор гедж-фондів перебував на посаді директора з комунікацій Білого дому лише 10 днів. Мешканець Нью-Йорка, який обіймав цю кілька місяців вакантну посаду, пішов того ж дня, коли колишній генерал морської піхоти Джон Келлі став керівником апарату Білого дому.

  • Райнс Прібус

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Райнс Прібус

    Колишнього керівника апарату Білого дому змусили залишити посаду лише через шість місяців роботи після публічної ворожнечі з Ентоні Скарамуччі, тодішнім директором з комунікацій Білого дому. За наявною інформацією, Прібус належав до співробітників апарату, котрі були проти кандидатури Скарамуччі.

  • Шон Спайсер

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Шон Спайсер

    Речник Білого дому Шон Спайсер, який мав досить напружені стосунки з президентом і пресою, пішов у відставку, заявивши Трампу, що він категорично проти призначення Ентоні Скарамуччі на посаду директора з комунікацій Білого дому.

  • Джеймс Комі

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Джеймс Комі

    Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі начебто через те, що той закрив справу проти колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон. Критики ж вважають, що справжньою причиною було розслідування ФБР імовірного втручання Росії у президентські вибори в США.

  • Майкл Флінн

    "Вас звільнено!" - вигнанці адміністрації Трампа

    Майкл Флінн

    Радник Трампа з нацбезпеки Флінн пішов у відставку після скандалу навколо його розмови з послом РФ у США щодо можливого скасування американських санкцій проти Москви. Розмова відбулася ще до вступу Трампа на посаду президента США. Флінн заперечував, що в розмові йшлося про санкції і їхнє можливе скасування.

    Автор: Світлана Кореновська


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