 В авіакатастрофі в Німеччині загинула співвласниця російської авіакомпанії S7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

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Новини

В авіакатастрофі в Німеччині загинула співвласниця російської авіакомпанії S7

Співвласниця другої найбільшої авіакомпанії Росії S7 Наталія Філева загинула в авіакатастрофі біля Франкфурта-на-Майні.

Уламки літака, що розбився біля Егельсбаха

Уламки літака, що розбився біля Егельсбаха

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Співвласниця російської авіакомпанії S7 Наталія Філева в неділю, 31 березня, загинула в авіакатастрофі в Німеччині. Як повідомила авіакомпанія, одномоторний приватний літак Epic-Lt, на борту якого перебувала Філева, розбився при посадці в аеропорту Егельсбах неподалік від Франкфурта-на-Майні та згорів.

За даними німецької поліції, на борту літака, який виконував рейс з Франції до Німеччини, були двоє пасажирів та пілот. Усі загинули. Інформації про особи ще двох осіб, які перебували в літаку, ще немає.

Ще дві людини загинули та троє отримали поранення, коли поліцейський автомобіль, який з увімкненою сиреною поспішав на місце пригоди, за кілька кілометрів від місця падіння літака зіштовхнувся з іншим автомобілем.

За даними журналу Forbes, Філева була четвертою найбагатшою жінкою Росії. Її статки оцінювали в 600 мільйонів доларів. 

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