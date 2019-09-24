В Австрії проходять дострокові парламентські вибори

В Австрії у неділю, 29 вересня, відкрилися виборчі дільниці для голосування на дострокових парламентських виборах. Згідно з опитуваннями, головним фаворитом є консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном Курцом (Sebastian Kurz). Ця політсила, за даними соціологів, може набрати близько 34 відсотків голосів, повідомляє агенція новин dpa.

Натомість Соціал-демократичній партії пророкують найгірший результат в історії. За неї готові проголосувати приблизно 22 відсотки виборців. На попередніх виборах соціал-демократи здобули 26,8 відсотка, що стало найгіршим показником. Утім, за даними дослідницького інституту SORA, результат партії на виборах може виявитися кращим за прогнозований, оскільки в районах з найвищою підтримкою цієї політсили багато виборців висловили намір голосувати поштою. В інституті вважають це показником "мобілізації прибічників".

Партія Зелених, яка провалилася на попередніх виборах два роки тому й не подолала 4- відсотковий бар'єр, цього разу може здобути близько 13 відсотків.

Водночас соціологи обережні у прогнозах щодо можливого результату правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). За останніми опитуваннями, політсила, яка в 2017 здобула 26 відсотків, мала підтримку 20 відсотків виборців. Однак нові звинувачення, висунуті проти колишнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), ускладнюють прогнози щодо поведінки прихильників партії.

Загалом в Австрії право взяти участь у голосуванні мають 6,4 мільйона громадян. Багато виборчих дільниць відкриваються о сьомій годині ранку і зачиняються о 17 годині.

Скандал навколо відео з Ібіци призвів до дострокових парламентських виборів в Австрії

Нагадаємо, рішення про проведення в Австрії дострокових парламентських виборів було ухвалено після скандалу, внаслідок якого ексканцлер Курц оголосив про розпад коаліції між його АНП та правопопулістською АПС.

У середнині травня німецькі ЗМІ оприлюдинили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови колишнього віцеканцлера Австрії, тодішнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Наприкінці травня в Австрії запрацював перехідний уряд, а антикорупційна прокуратура почала розслідування щодо політиків зі скандального відео.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц 31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.

"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним 39 років: президент Франції Еммануель Макрон У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда. Автор: Максим Сидоржевський

