 В Австрії почалося масове тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

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Новини

В Австрії почалося масове тестування на коронавірус

Уряд Австрії хоче масово протестувати громадян країни на коронавірус, щоб виявити безсимптомних інфікованих людей перед святкуванням Різдва і Нового року.

Масове тестування на коронавірус у Відні

Масове тестування на коронавірус у Відні

В Австрії у п'ятницю, 4 грудня, розпочалося масове тестування на коронавірус у федеральних землях Відень, Тіроль та Форарльберг. Воно є добровільним і безкоштовним. У ньому можуть взяти участь жителі країни віком від шести років. У решті регіонів Австрії масове тестування має початися найближчими днями. Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Відні перед центрами, де роблять тестування, у п'ятницю вранці вишикувалися черги людей. 

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Уряд Австрії взяв за приклад досвід Словаччини і запровадив це тестування, щоб обстежити мільйони жителів і, зокрема, виявити безсимптомних інфікованих коронавірусом людей для розірвання ланцюгів заражень перед святкуванням Різдва у сімейному колі.

Для проходження тестування спершу необхідно зареєструватися на спеціальному інтернет-порталі. При цьому 3 грудня вже було майже 100 тисяч реєстрацій, повідомляє інформагенція Reuters.

Далі у спеціальних центрах зареєстрованим особам роблять швидкі тести на антиген - беруть мазок з носа або горла. Зазначається, що результат можна отримати на сайті за кілька хвилин.

Якщо результат тесту виявляється позитивним, тоді проводять ПЛР-тест, бо тести на антиген вважаються менш надійними, а іноді можуть показувати хибні позитивні результати. Ті, хто таки отримає позитивний результат ПЛР-тесту, повинні будуть негайно піти на карантин вдома. Зазначається, що уряд Австрії планує повторити ці тести в січні. Всього в Австрії проживає близько 8,9 мільйона людей.

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Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважав альтернативою локдауну. Тестування було добровільним, у ньому закликали взяти участь громадян у віці від 10 до 65 років.

У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни. Другий етап тестування провели 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків. Ті з них, які мали на руках негативний результат тесту, отримали можливість вільно пересуватися країною під час дії часткового локдауну, який передбачав обмеження на пересування в країні.

Згодом прем'єр країни повідомив, що уряд змінює свою стратегію щодо проведення загальнонаціонального тестування і відклав на невизначений термін заплановане повторне тестування. 

Дивитись відео 25:55

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