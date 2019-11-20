 В Австрії показали, як будинок Гітлера перероблять на поліцейський відділок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

В Австрії показали, як будинок Гітлера перероблять на поліцейський відділок

З будинку, в якому народився Адольф Гітлер, зроблять поліцейський відділок, щоб він більше не був привабливим для паломництва неонацистів. Вартість проекту складає п'ять мільйонів євро.

Так має виглядати будинок в майбутньому

Так має виглядати поліцейський відділок у майбутньому

Австрійська влада у вівторок, 2 червня, представила план перебудови будинку, де народився майбутній німецький диктатор Адольф Гітлер. Розташований у місті Браунау-на-Інні будинок перероблять на поліцейський відділок - це має зробити його непривабливим для неонацистів.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер (Karl Nehammer) заявив, що перебудова відкриє "новий розділ" в історії цього місця. "Завдяки глибокій архітектурній реконструкції та змістовно новому використанню будинок втратить свою впізнаванність та негативну привабливість", - наголосив він у Twitter.

Такий вигляд має будинок зараз

Такий вигляд має будинок зараз

У конкурсі на перебудову будинку брали участь 12 фірм. Переміг проєкт австрійського архітектурного бюро Marte.Marte. Очікується, що реконструкція завершиться в кінці 2022 року, її вартість складатиме п'ять мільйонів євро.

Хоч майбутній диктатор провів у цьому будинку лише кілька перших місяців свого життя, споруда і по сьогодні приваблює багатьох неонацистів як місце паломництва.

З 2017 року ця будівля перебуває у власності Республіки Австрія. Утім, судова суперечка щодо цього об'єкту нерухомості завершилася лише 2019 року, після того, як Верховний суд Австрії присудив колишнім власникам будівлі відшкодування на суму 812 тисяч євро. Раніше австрійська влада заявляла про плани знести будинок Гітлера, але згодом від цих намірів у Відні відмовилися.

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