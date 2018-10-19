 В Австрії оператор ігрових автоматів має виплатити гравцю 2,5 мільйона євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

В Австрії оператор ігрових автоматів має виплатити гравцю 2,5 мільйона євро

Австрійський оператор гральних автоматів має виплатити 2,5 мільйона євро гравцю, який виграв суд, пославшись на ігрову залежність.

Позивач послався на ігрову залежність та виграв суд

Позивач послався на ігрову залежність та виграв суд

Австрійський суд у понеділок, 22 жовтня, постановив, що оператор гральних автоматів має виплатити одному з гравців 2,5 мільйона євро, оскільки той мав ігрову залежність. Позивач заявив, що протягом десяти років, починаючи з 2002 року, він витратив близько двох мільйонів євро у Відні на ігрові автомати, які належать компанії Novomatic.

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Згідно з думкою експертів, яку заслухав суд у місті Вінер-Нойштадт, чоловік був "частково недієздатним" через свою залежність, що робило його ставки в автоматах недійсними. Окрім того, суд виявив порушення у системах автоматів. Деякі ігри приймали занадто високі ставки і видавали забагато грошей за гру.

Компанія Novomatic, чия штаб-квартира розташована поблизу Вінер-Нойштадт, є одним із найбільших у світи виробників ігрових технологій, що працює в десятках країн світу. Компанія заявила, що оскаржить це судове рішення.

У 2015 році віденська влада для боротьби з азартними іграми заборонила ігрові автомати поза казино. До цього у місті було близько 2,6 тисячі таких автоматів.

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