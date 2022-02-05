В Австрії набув чинності закон про обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Закон про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу набув чинності в Австрії в суботу, 5 лютого. Відповідну ініціативу, схвалену парламентом, підписали напередодні президент та канцлер. Для тих, хто без медичних показань відмовляється робити щеплення від коронавірусу, закон передбачає великі грошові штрафи - до 3600 євро.

Планується, що 15 лютого усі не щеплені від коронавірусу жителі країни отримають листи із закликом вакцинуватися від COVID-19. Якщо через місяць після цього щеплення так і не буде зроблено, випишуть штраф.

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Як в Австрії ставляться до обов'язкового щеплення

Серед населення Австрії ставлення до обов'язкової загальнонаціональної вакцинації від коронавірусу суперечливе. Прихильники цього заходу заявляють, що таким чином вони виявляють солідарність із суспільством. Тим часом, десятки тисяч противників обов'язкової вакцинації від коронавірусу протягом останніх кількох тижнів регулярно виходять на вулиці міст країни з протестами.

Експерти очікують, що до середини березня, тобто до терміну, коли почнуть виписувати перші штрафи, близько мільйона жителів Австрії, населення якої становить 9 мільйонів осіб, як і раніше, не будуть вакциновані від коронавірусу. За даними газети Berliner Morgenpost, австрійський уряд розраховує, що у зв'язку з відмовою громадян щеплюватися та сплачувати штрафи, судам різних інстанцій доведеться опрацювати близько 133 тисяч справ. Це може обійтися федеральному бюджету у 112,5 мільйонів євро.

Ситуація з коронавірусом в Австрії

Повністю щепленими від COVID-19 в Австрії вважають 6,74 мільйона людей. Це 75,5 відсотка населення країни. За даними порталу Worldometer, що публікує статистику про поширення коронавірусу у світі, в Австрії з початку пандемії виявили понад 1,85 мільйона заражень. Півтора мільйона пацієнтів одужали, понад 14 тисяч - померли з підтвердженим діагнозом COVID-19.