В Австрії з'їзд партії Зелених схвалив коаліцію з консерваторами

Коаліційну угоду між правоцентристською Австрійською народною партією (АНП) і партією Зелених підтримали делегати позачергового з'їзду зелених. Під час голосування в суботу, 4 січня, переважна більшість з 276 делегатів партійного з'їзду в Зальцбурзі схвалила формування уряду з консерваторами. За спільне урядування з партією Себастіана Курца (Sebastian Kurz) віддали свої голоси понад 90 відсотків делегатів з'їзду, повідомляє агенція новин dpa.

Новий уряд зможе скласти присягу вже 7 січня. На чолі майбутнього уряду стане Себастіан Курц, а пост віцеканцлера відійде голові партії Зелених Вернеру Коґлеру (Werner Kogler). Більшість міністерських посад обіймуть консерватори.

Нагадаємо, представлена раніше угода обсягом понад 300 сторінок передбачає, серед іншого, скорочення ставки подоходного податку для осіб з низькими доходами з нинішніх 25 до 20 відсотків. Крім того, знизити мають ставки податку й для тих, хто заробляє більше.

Щодо бюджетної політики, то коаліційна угода передбачає сувору бюджетну дисципліну з дотриманням бездефіцитного бюджету.

Кліматична нейтральність до 2040 року

У коаліційній угоді прописана мета досягнення Австрією кліматичної нейтральності до 2040 року, тобто на 10 років раніше за Німеччину та ЄС. Вже до 2030 року 100 відсотків виробленої в Австрії електроенергії мають походити виключно з відновлюваних джерел.

Щодо політично дражливого питання про підвищення податку на викиди двоокису вуглецю, то його обговорення передбачається вже в наступні роки.

У питанні міграції сторони погодили "нову міграційну стратегію". Мета цієї стратегії - чіткий розподіл між політичною та трудовою міграцією. Передбачається, зокрема, істотне полегшення доступу для трудових мігрантів до ринку праці.

Як повідомлялося, в Австрії партія Зелених вперше долучається до формування уряду. АНП та партія Зелених значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня 2019 року. Консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій попередній результат майже на шість відсоткових пунктів. За зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - на 10 відсотків більше, ніж на попередніх виборах.

Після формування коаліційного уряду та складання присяги Себастіан Курц знову стане наймолодшим очільником уряду у світі.