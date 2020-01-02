В Австрії з'їзд партії Зелених схвалив коаліцію з консерваторами

Коаліційну угоду між правоцентристською Австрійською народною партією (АНП) і партією Зелених підтримали делегати позачергового з'їзду зелених. Під час голосування в суботу, 4 січня, переважна більшість з 276 делегатів партійного з'їзду в Зальцбурзі схвалила формування уряду з консерваторами. За спільне урядування з партією Себастіана Курца (Sebastian Kurz) віддали свої голоси понад 90 відсотків делегатів з'їзду, повідомляє агенція новин dpa.
Новий уряд зможе скласти присягу вже 7 січня. На чолі майбутнього уряду стане Себастіан Курц, а пост віцеканцлера відійде голові партії Зелених Вернеру Коґлеру (Werner Kogler). Більшість міністерських посад обіймуть консерватори.
Нагадаємо, представлена раніше угода обсягом понад 300 сторінок передбачає, серед іншого, скорочення ставки подоходного податку для осіб з низькими доходами з нинішніх 25 до 20 відсотків. Крім того, знизити мають ставки податку й для тих, хто заробляє більше.
Щодо бюджетної політики, то коаліційна угода передбачає сувору бюджетну дисципліну з дотриманням бездефіцитного бюджету.
Кліматична нейтральність до 2040 року
У коаліційній угоді прописана мета досягнення Австрією кліматичної нейтральності до 2040 року, тобто на 10 років раніше за Німеччину та ЄС. Вже до 2030 року 100 відсотків виробленої в Австрії електроенергії мають походити виключно з відновлюваних джерел.
Щодо політично дражливого питання про підвищення податку на викиди двоокису вуглецю, то його обговорення передбачається вже в наступні роки.
У питанні міграції сторони погодили "нову міграційну стратегію". Мета цієї стратегії - чіткий розподіл між політичною та трудовою міграцією. Передбачається, зокрема, істотне полегшення доступу для трудових мігрантів до ринку праці.
Як повідомлялося, в Австрії партія Зелених вперше долучається до формування уряду. АНП та партія Зелених значно покращили свої результати на дострокових парламентських виборах в Австрії наприкінці вересня 2019 року. Консерватори набрали близько 37 відсотків голосів, покращивши свій попередній результат майже на шість відсоткових пунктів. За зелених свої голоси віддали близько 14 відсотків виборців - на 10 відсотків більше, ніж на попередніх виборах.
Після формування коаліційного уряду та складання присяги Себастіан Курц знову стане наймолодшим очільником уряду у світі.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
31 рік: канцлер Австрії Себастіан Курц
31-річний лідер Австрійської народної партії, яка перемогла на виборах 15 жовтня, отримав право сформувати і очолити уряд. Попри юний вік, Себастіан Курц є досвідченим політиком. У 2011-му він обійняв у Австрії посаду державного секретаря з питань інтеграції, а у 2013 році у 27-річному віці очолив МЗС Австрії.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
28 років: екс-прем'єр Ліхтенштейну Маріо Фрік
У 1993 році Маріо Фрік очолив уряд Ліхтенштейну. На той час йому було лише 28 років, і таким чином він став наймолодшим керівником уряду у світі. Уряд Ліхтенштейну Фрік очолював протягом семи років.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
27-29 років: лідер КНДР Кім Чен Ин
Точна дата народження нинішнього північнокорейського лідера невідома. У 2011 році, коли Кім Чен Ин очолив КНДР після смерті свого батька Кім Чен Іра, йому було, за різними даними, від 27 до 29 років. Попри молодий вік, Кім Чен Ин проводить жорстку внутрішню і зовнішню політику.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
30 років: екс-прем'єр Албанії Панделі Майко
Нинішній албанський міністр у справах діаспори Панделі Майко у 1998-1999 роках, а також у 2002 році очолював албанський уряд. Коли він вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 1998 році, йому було 30 років. Політична кар'єра Майка розпочалась задовго до роботи в уряді - ще у 1992 році він був обраний депутатом парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
34 роки: екс-прем'єр Чорногорії Ігор Лукшич
З 2010 до 2012 року Ігор Лукшич, нинішній міністр закордонних справ Чорногорії, очолював уряд країни. Йому було 34 роки, коли він став прем'єр-міністром. До того він з 2004 року обіймав посаду міністра фінансів.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: екс-прем'єрка Пакистану Беназір Бхутто
У 1988 році Беназір Бхутто стала першою в історії жінкою-очільницею уряду в країні з переважно мусульманським населенням. Вона очолювала уряд Пакистану з 1988 до 1990 року, а також з 1993 до 1996 року. Після цього Бхутто залишила країну через обвинувачення у корупції. Після повернення до Пакистану у 2007 році Бхутто була вбита терористом-смертником.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
35 років: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
Нинішній глава угорського уряду Віктор Орбан, відомий своєю жорсткою політикою щодо біженців, вперше очолив уряд у 1998 році у віці, коли йому було 35 років. Тоді політик обіймав посаду прем'єра чотири роки. У 2010 році Орбан знову став главою уряду Угорщини і досі залишається на цій посаді. На фото - Віктор Орбан у травні 2010 року
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
38 років: прем'єр-міністр України Володимир Гройсман
Володимир Гройсман очолює український уряд з 2016 року. На час вступу на посаду прем'єра Гройсману було 38 років. Політичну кар'єру він розпочав у 24 роки, коли у 2002-му обрався депутатом Вінницької міськради. Відтак, з 2006 року - вісім років мер Вінниці, міністр регіонального розвитку в уряді Арсенія Яценюка та віце-прем'єр. З 2014-го був спікером українського парламенту.
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"Вундеркінди" при владі: не Курцом єдиним
39 років: президент Франції Еммануель Макрон
У травні цього року Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції і у свої 39 років став наймолодшим президентом в історії цієї країни. Згодом партія Макрона отримала впевнену більшість у новому французькому парламенті. У 2014-2016 роках він працював міністром економіки в уряді свого попередника на президентській посаді, соціаліста Франсуа Олланда.
Автор: Максим Сидоржевський